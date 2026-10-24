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Víctor Manuelle y Elvis Crespo se juntan nuevamente para ponerle ritmo a la Navidad

Clásicos tropicales y dos estrenos dan vida a una propuesta que celebra las parrandas y el espíritu festivo boricua

24 de octubre de 2026 - 5:03 PM

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Elvis Crespo, a la izquierda, junto a Víctor Manuelle, a la derecha, grabaron el nuevo tema navideño "La gozadera de Navidad".
Elvis Crespo, a la izquierda, junto a Víctor Manuelle, a la derecha, grabaron el nuevo tema navideño "La gozadera de Navidad". (Suministrada)
Francisco Javier Díaz
Por Francisco Javier Díaz
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidafrancisco.diaz@gfrmedia.com

La cuenta regresiva para las navidades ya comenzó y, una vez más, Víctor Manuelle quiere ser uno de los protagonistas de la temporada. El salsero puertorriqueño presentó un adelanto de su nueva producción navideña durante los Premios Billboard de la Música Latina, donde estrenó por primera vez el tema “La gozadera en Navidad”, una colaboración junto al merenguero Elvis Crespo.

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La presentación marcó el inicio de una nueva etapa en la apuesta navideña del llamado “Sonero de la juventud”, quien el año pasado logró captar la atención del público con temas como “PR en Navidad” y “No dejes que cante el gago”. Ahora, regresa con una propuesta que combina éxitos ya conocidos y canciones inéditas para continuar fortaleciendo el espacio que ha construido dentro de la música festiva puertorriqueña.

Repertorio navideño

A lo largo de los años, Víctor Manuelle ha desarrollado un repertorio navideño que se ha ganado un lugar en las celebraciones de muchas familias. Sus producciones han servido como acompañamiento musical para reuniones, parrandas y encuentros típicos de la época, convirtiéndose en parte de las tradiciones de fin de año.

La nueva producción titulada “La parranda es nuestra” recopila algunos de los temas más recordados de sus proyectos anteriores e incluye colaboraciones con figuras destacadas de la música tropical. Entre ellas figuran Gilberto Santa Rosa en “Ya se ven las bombillitas”, Tito Nieves en “Yo me voy para mi tierra”, José Alberto “El Canario” en “Quiero parranda”, Joseph Fonseca en “Los Polvos del Sáhara” y Alfonso Vélez “El Fua” en “Metido en el celular”.

Además de esos éxitos, el álbum incorpora dos canciones inéditas: “Me preguntó un extranjero” y “La gozadera en Navidad”, esta última junto a Elvis Crespo. La colaboración reúne a dos de los artistas puertorriqueños más reconocidos de la música tropical, quienes anteriormente compartieron el éxito navideño “El cuerpo me pide”.

Cuando estaba trabajando con la candicón y dije ‘gozadera de Navidad’ pensé en Elvis porque ya nosotros tenemos una tradición y tenemos un tema que pegó muchísimo, ‘El cuerpo me pide’, que fue un éxito, la gente ya se acostumbró a estar dos voces juntas”, explicó el salsero nacido en Isabela. “Cuando vi la energía de este tema, los ritmos caribeños y la plena, le envié el tema a Elvis y le gustó muchísimo”.

Para Crespo participar en este tema junto a Víctor Manuelle, no solo es una oportunidad de trabajar nuevamente con el salsero, sino que es una manera de seguir escribiendo historia en las navidades puertorriqueñas. “Nosotros tenemos un clásico del siglo pasado y ahora estamos en este nuevo ciclo trayendo una canción nueva. La combinación es ganadora, tenemos una canción icónica en la Navidad puertorriqueña y con ‘La gozadera de Navidad’ le damos continuidad a ese trabajo, algo que me entusiasma mucho”, mencionó Crespo a través de un vídeo que formó parte de la promoción de la canción.

La gozadera en Navidad

Según se informó en un comunicado de prensa, la propuesta busca resaltar la fuerza de la música puertorriqueña y su capacidad para conectar con audiencias dentro y fuera de la isla. Con este lanzamiento, Víctor Manuelle apuesta nuevamente por una fórmula que mezcla tradición y ritmo, mientras reafirma su estrecha relación con una temporada que se ha convertido en una parte importante de su trayectoria musical.

“Este va a ser el tema de la Navidad 2026 para la gozadera. Cuando usted quiera gozar y vacilar, tiene que poner este tema. La canción se presta para que en ese momento que tú la estés escuchando, te olvides de todo, te olvides de tus deudas, te olvides de tus situaciones y que esos minutos que estés escuchando la canción, recuperes la alegría y puedas continuar con tu vida”, añadió Víctor Manuelle.

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Víctor ManuelleElvis CrespoNavidad
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Francisco Javier Díaz trabaja en El Nuevo Día desde febrero de 1999, cuando formó parte de la publicación semanal "TV al Día". Unos meses más tarde, pasó a ser parte del...
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