Víctor Manuelle celebra la Navidad con fiesta en el Distrito T-Mobile

El Distrito T-Mobile recibirá este domingo, 30 de noviembre, al salsero Víctor Manuelle para celebrar una fiesta de pueblo en honor al lanzamiento de su tercer álbum navideño, “La parranda es mía”.

El cantante invita a todos los puertorriqueños a vivir la Navidad en familia y es por ello que quiere festejar a partir de la 5:00 p.m. con una gran fiesta navideña desde el Distrito T-Mobile.

De igual forma, el “Sonero de la juventud” presentará en tres de los principales canales de televisión el especial “La parranda es mía” a las 8:00 p.m. por TeleOnce (Canal 11), a las 9:00 p.m. por WIPR (Canal 6) y a las 10:30 p.m. por Telemundo (Canal 2).

“Quise crear un especial que le demuestre a todos los hogares de Latinoamérica, a través de la música, la alegría y nuestras tradiciones. Que podamos transmitir el espíritu navideño a lo boricua, porque nuestras Navidades son las más largas y me atrevería a decir que las mejores”, comentó Víctor Manuelle en declaraciones escritas.

En una entrevista reciente con este medio, el cantante aseguró que su deseo es que las nuevas generaciones promuevan la música navideña dentro de las tradiciones puertorriqueñas.

El especial navideño fue filmado en Finca Abierta en Isabela bajo la dirección de Francisco Mejías Rosario de F07 Media. Cuenta con la participación de Jasond Calderón, Carlos Vega, Tito Ortos, el historiador Omar Santiago, Christian Nieves y su padre Modesto Nieves.

El libreto de “La parranda es mía… el especial navideño”, estuvo a cargo de Carlos Vega quien, de forma magistral, entrelaza la historia con los seis temas de la producción discográfica: “Las mejores trullas”, “Metido en el celular”, “No dejen que cante el gago”, “PR en Navidad”, “Que no mueran las tradiciones” y “Tri Tra”.

El cantante Víctor Manuelle. (Suministrada)