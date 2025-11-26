Opinión
26 de noviembre de 2025
Televisión
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Víctor Manuelle celebra la Navidad con fiesta en el Distrito T-Mobile

El artista presentará el domingo, 30 de noviembre su producción en vivo “La parranda es mía” y el especial televisivo

26 de noviembre de 2025 - 8:45 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Víctor Manuelle lanzó su tercer álbum navideño al ritmo de la bomba, plena y aguinaldos. (Ramon "Tonito" Zayas)
Damaris Hernández Mercado
Por Damaris Hernández Mercado
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidadamaris.hernandez@gfrmedia.com

El Distrito T-Mobile recibirá este domingo, 30 de noviembre, al salsero Víctor Manuelle para celebrar una fiesta de pueblo en honor al lanzamiento de su tercer álbum navideño, “La parranda es mía”.

El cantante invita a todos los puertorriqueños a vivir la Navidad en familia y es por ello que quiere festejar a partir de la 5:00 p.m. con una gran fiesta navideña desde el Distrito T-Mobile.

De igual forma, el “Sonero de la juventud” presentará en tres de los principales canales de televisión el especial “La parranda es mía” a las 8:00 p.m. por TeleOnce (Canal 11), a las 9:00 p.m. por WIPR (Canal 6) y a las 10:30 p.m. por Telemundo (Canal 2).

“Quise crear un especial que le demuestre a todos los hogares de Latinoamérica, a través de la música, la alegría y nuestras tradiciones. Que podamos transmitir el espíritu navideño a lo boricua, porque nuestras Navidades son las más largas y me atrevería a decir que las mejores”, comentó Víctor Manuelle en declaraciones escritas.

En una entrevista reciente con este medio, el cantante aseguró que su deseo es que las nuevas generaciones promuevan la música navideña dentro de las tradiciones puertorriqueñas.

El especial navideño fue filmado en Finca Abierta en Isabela bajo la dirección de Francisco Mejías Rosario de F07 Media. Cuenta con la participación de Jasond Calderón, Carlos Vega, Tito Ortos, el historiador Omar Santiago, Christian Nieves y su padre Modesto Nieves.

El libreto de “La parranda es mía… el especial navideño”, estuvo a cargo de Carlos Vega quien, de forma magistral, entrelaza la historia con los seis temas de la producción discográfica: “Las mejores trullas”, “Metido en el celular”, “No dejen que cante el gago”, “PR en Navidad”, “Que no mueran las tradiciones” y “Tri Tra”.

El cantante Víctor Manuelle.
El cantante Víctor Manuelle. (Suministrada)

Con la producción “La parranda es mía”, que combina la bomba, la plena y el aguinaldo, Víctor Manuelle presenta el orgullo de la Navidad boricua, por lo que será una gran oportunidad para que todos los puertorriqueños puedan disfrutar y encender el espíritu navideño en sus hogares.

ACERCA DEL AUTOR
Damaris Hernández Mercado
Damaris Hernández MercadoArrow Icon
Natural de Naranjito, Damaris Hernández Mercado inició labores en la industria de las comunicaciones en Puerto Rico en 2000. Ha laborado por más de dos décadas para El Nuevo Día de...
