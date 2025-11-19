Julio César Sanabria y Willito Otero le ponen salsa y trova a la Navidad

El trovador César Sanabria y el cantante Willito Otero se unieron para presentar un nuevo sencillo “Soy más boricua que tú”, que celebra la identidad puertorriqueña al ritmo de salsa y trova.

La colaboración celebra el orgullo puertorriqueño con la energía rítmica de la salsa y el sentimiento de la trova jíbara. La canción resalta la identidad, la cultura y el amor por la isla, con arreglos modernos sin perder la esencia tradicional.

La escena musical puertorriqueña recibe un junte sabroso con el estreno del video que presenta cómo los puertorriqueños celebramos las Navidades más largas del mundo.

El tema presenta un creativo duelo musical entre la picardía trovadoresca y la energía salsera, demostrando que, aunque cada género tiene su estilo, ambos nacen del mismo corazón borincano. El resultado es una celebración de lo que somos: personas alegres, trabajadores, apasionados y profundamente orgullosos de nuestra identidad puertorriqueña.

La canción incorpora elementos que nos definen culturalmente, desde el coro salsero y bailable hasta el seis mapeyé para crear el duelo entre ambos cantantes. El duelo se convierte a una salsa con soneos y culmina con una “seguidilla” en un seis con décima acompañados por el virtuoso cuatrista Mariano Jurado “Juradito”.

“Soy más boricua que tú” no solo invita a cantar y bailar, sino que despierta emoción, nostalgia y sentido de patria. No tan solo en los puertorriqueños que viven en la isla, sino que también, a los que viven fuera de Puerto Rico.

“Me siento profundamente emocionado por unir dos géneros que han marcado las huellas culturales de nuestra tierra. Compartir este tema con Willito Otero, una de las voces más cadenciosas de la salsa, es un privilegio. Siento que la trova continúa escalando peldaños y llegando a nuevas generaciones. Entrelazar nuestra histórica tradición con la salsa en un junte que reúne melodía, creatividad y puertorriqueñidad es motivo de orgullo. Hoy más que nunca, me siento honrado de ser trovador”, reveló Sanabria.

“Estoy sumamente entusiasmado con este sencillo junto a un ícono de la trova puertorriqueña como lo es Julio César Sanabria. Mis raíces vienen de la música autóctona y hoy, como intérprete de salsa, ver cómo se unen estos dos géneros que amo y me representan, me llena de orgullo. Este tema es un homenaje a nuestra cultura, a nuestra bandera y a nuestra identidad como puertorriqueños”, señaló Otero.