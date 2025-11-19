Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
19 de noviembre de 2025
77°lluvia ligera
EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Julio César Sanabria y Willito Otero le ponen salsa y trova a la Navidad

Los cantantes lanzaron el nuevo sencillo “Soy más boricua que tú”

19 de noviembre de 2025 - 9:06 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Julio César Sanabria y Willito Otero. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El trovador César Sanabria y el cantante Willito Otero se unieron para presentar un nuevo sencillo “Soy más boricua que tú”, que celebra la identidad puertorriqueña al ritmo de salsa y trova.

RELACIONADAS

La colaboración celebra el orgullo puertorriqueño con la energía rítmica de la salsa y el sentimiento de la trova jíbara. La canción resalta la identidad, la cultura y el amor por la isla, con arreglos modernos sin perder la esencia tradicional.

La escena musical puertorriqueña recibe un junte sabroso con el estreno del video que presenta cómo los puertorriqueños celebramos las Navidades más largas del mundo.

El tema presenta un creativo duelo musical entre la picardía trovadoresca y la energía salsera, demostrando que, aunque cada género tiene su estilo, ambos nacen del mismo corazón borincano. El resultado es una celebración de lo que somos: personas alegres, trabajadores, apasionados y profundamente orgullosos de nuestra identidad puertorriqueña.

La canción incorpora elementos que nos definen culturalmente, desde el coro salsero y bailable hasta el seis mapeyé para crear el duelo entre ambos cantantes. El duelo se convierte a una salsa con soneos y culmina con una “seguidilla” en un seis con décima acompañados por el virtuoso cuatrista Mariano Jurado “Juradito”.

“Soy más boricua que tú” no solo invita a cantar y bailar, sino que despierta emoción, nostalgia y sentido de patria. No tan solo en los puertorriqueños que viven en la isla, sino que también, a los que viven fuera de Puerto Rico.

“Me siento profundamente emocionado por unir dos géneros que han marcado las huellas culturales de nuestra tierra. Compartir este tema con Willito Otero, una de las voces más cadenciosas de la salsa, es un privilegio. Siento que la trova continúa escalando peldaños y llegando a nuevas generaciones. Entrelazar nuestra histórica tradición con la salsa en un junte que reúne melodía, creatividad y puertorriqueñidad es motivo de orgullo. Hoy más que nunca, me siento honrado de ser trovador”, reveló Sanabria.

“Estoy sumamente entusiasmado con este sencillo junto a un ícono de la trova puertorriqueña como lo es Julio César Sanabria. Mis raíces vienen de la música autóctona y hoy, como intérprete de salsa, ver cómo se unen estos dos géneros que amo y me representan, me llena de orgullo. Este tema es un homenaje a nuestra cultura, a nuestra bandera y a nuestra identidad como puertorriqueños”, señaló Otero.

El video musical fue filmado en Hacienda la Colina en Dorado.

Tags
Julio César SanabriaTrovadores
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 18 de noviembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: