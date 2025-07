Julio César Sanabria mantiene viva la tradición con su gira “Xmas in July”

View this post on Instagram

Sanabria contó que la idea de la gira “Xmas in July” surgió hace 11 años, durante una conversación en el restaurante Metropol de Guaynabo con su amigo Rey Vega , copropietario del restaurante y el productor Luis Vigoreaux . En ese momento, Sanabria acostumbraba a cantar durante el mes de julio en las Islas Vírgenes Británicas, donde muchos puertorriqueños iban con sus botes. Fue Vigoreaux quien le preguntó por qué no tocaba música navideña en Puerto Rico durante el verano, ya que “aquí también se necesita alegría” . De ahí nació la idea de celebrar la Navidad en julio, y decidieron hacer el primer evento en el Metropol de Guaynabo, comenzando una tradición que perdura hasta hoy día.

“Queremos seguir haciendo este concepto por siempre, para que no muera nuestra tradición y nuestra música, y para que haya un resurgir de nuestras raíces, de nuestras tradiciones y de nuestro folklore” , añadió el cantante que proviene de la familia Sanabria, con una larga tradición en la trova. “El viento en la brisita navideña de diciembre es rica, pero cuando el cuatro suena con ese sol caliente, no suena, sino que retumba. Porque es parte de nuestra identidad como pueblo y se toca todo el año, por eso es que nosotros queremos seguir haciendo el concepto ”.

Música que está de moda

Actualmente, Sanabria está acompañado en los espectáculos de “Xmas in July” por su sobrina Julisa, quien también es trovadora y que representa la cuarta generación de la familia. “Realmente me siento bendecida, orgullosa de representar no solamente la familia Sanabria, sino representar a la mujer puertorriqueña dentro de nuestro género, que históricamente ha sido uno dominado mayormente por hombres”, destacó la joven de 25 años. “Poder estar aquí, representando a la mujer, que es tan importante hoy día, me llena de muchísimo orgullo y mucha honra”.