Julio César Sanabria cumple con otra promesa de Reyes llena de cultura y espiritualidad

“Veintisiete años después estoy más comprometido que nunca y transmito la esperanza y el deseo de que mantenga viva esta promesa a mi familia para cuando yo no esté. Nosotros comenzamos esta promesa en un campo de Hatillo y el deseo de cuando nació era llevar a los corazones de los puertorriqueños no solamente la alegría de la festividad de la Epifanía, sino para impactar en la ciudad con tradiciones que en su mayoría se ven en las montañas de Puerto Rico” , rememoró Sanabria sobre el inicio de la Promesa de Reyes.

¿Qué significan los Santos Reyes para ustedes?, preguntó este rotativo.”Desde el momento que los conocí cuando era un niño se tatuaron en mi corazón de una manera increíble, la tradición, el folclor y la espiritualidad que me reflejaron los Reyes Magos fue algo que me cautivó, y no solamente a mí, sino a toda mi familia”, explicó emocionado el cantante y trovador. “Significan cultura, espiritualidad y el compromiso con las tradiciones de Puerto Rico. Son esperanza y son intercesores ante el altísimo a peticiones que yo le hago y todo aquel que sea creyente”.