Julio César Sanabria honrará el legado de Tavín Pumarejo junto al Conjunto Quisqueya

Tavín fue aquella figura cuando a los 10 años, los hermanos Sanabria llegamos a ‘El show de las 12′, todavía no nos habíamos presentado en la televisión, yo canto desde los 5 años, todavía me acuerdo de la décima que canté, fue uno de los legados que me dejó mi papá. Y Tavín le dijo a mi papá ‘oiga, por qué usted no me lleva a esos nenes a ‘El show de las 12′.

Julio César Sanabria, trovador y empresario