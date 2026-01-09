Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Se adhiere a los criterios de The Trust Project

Víctor Manuelle triunfa con su tema navideño en las listas de Billboard

“PR en Navidad” está en el Top 10 de la lista tropical

9 de enero de 2026 - 12:14 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El cantante Víctor Manuelle. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Víctor Manuelle tuvo un exitoso periodo de Navidad, con disco navideño e importantes presentaciones que se extenderán hasta las Fiestas de la Calle San Sebastián.

Como parte de esta histórica temporada, Víctor Manuelle lanzó el EP “La parranda es mía”, acompañado de un especial televisivo, transmitido simultáneamente a través de los canales más importantes del país, llevando el espíritu navideño a miles de hogares puertorriqueños.

El tema “PR en Navidad” logró posicionarse en el Top 10 de la lista Tropical de Billboard, convirtiéndose en el único tema navideño en alcanzarlo durante la temporada. A este éxito se sumó la gran acogida de otros temas del EP, entre ellos “No dejen que cante el gago”, canción que se volvió viral de manera orgánica y que ya supera el millón de visitas en YouTube.

Además, Víctor Manuelle fue seleccionado como imagen de la campaña de la Compañía de Turismo de Puerto Rico “Sounds of Puerto Rico Christmas Edition”, convirtiéndose en una de las principales voces de la promoción cultural y turística de la Isla durante las festividades.

Como parte de esta campaña y de su agenda navideña, el artista se presentó en eventos de gran relevancia, incluyendo el primer festival “Sounds of Puerto Rico Christmas Edition” y la Despedida de Año 2025 en el Distrito T-Mobile, dos escenarios emblemáticos que reunieron a miles de personas para celebrar la música y la cultura puertorriqueña.

Por quinto año consecutivo, el Distrito T-Mobile fue protagonista de una celebración monumental con el espectacular "Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve".El evento no solo impresionó a los miles que disfrutaron del espectáculo en vivo desde Popular Plaza, sino que también cautivó a millones de televidentes alrededor del mundo. Por quinto año consecutivo, el Distrito T-Mobile fue protagonista de una celebración monumental con el espectacular "Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve".
1 / 11 | Así se vivió la Despedida de Año 2025 desde el Distrito T-Mobile. Por quinto año consecutivo, el Distrito T-Mobile fue protagonista de una celebración monumental con el espectacular "Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve". - Suministrada

Extendiendo la celebración más allá del 25 de diciembre, el también productor musical será el encargado de cerrar las octavitas el sábado, 18 de enero, en las tradicionales Fiestas de la Calle San Sebastián poniendo el broche de oro a una de las temporadas navideñas más memorables de su carrera.

Tags
Víctor ManuelleBillboard
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 9 de enero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: