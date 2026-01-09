Víctor Manuelle triunfa con su tema navideño en las listas de Billboard

Víctor Manuelle tuvo un exitoso periodo de Navidad, con disco navideño e importantes presentaciones que se extenderán hasta las Fiestas de la Calle San Sebastián.

Como parte de esta histórica temporada, Víctor Manuelle lanzó el EP “La parranda es mía”, acompañado de un especial televisivo, transmitido simultáneamente a través de los canales más importantes del país, llevando el espíritu navideño a miles de hogares puertorriqueños.

El tema “PR en Navidad” logró posicionarse en el Top 10 de la lista Tropical de Billboard, convirtiéndose en el único tema navideño en alcanzarlo durante la temporada. A este éxito se sumó la gran acogida de otros temas del EP, entre ellos “No dejen que cante el gago”, canción que se volvió viral de manera orgánica y que ya supera el millón de visitas en YouTube.

Además, Víctor Manuelle fue seleccionado como imagen de la campaña de la Compañía de Turismo de Puerto Rico “Sounds of Puerto Rico Christmas Edition”, convirtiéndose en una de las principales voces de la promoción cultural y turística de la Isla durante las festividades.

Como parte de esta campaña y de su agenda navideña, el artista se presentó en eventos de gran relevancia, incluyendo el primer festival “Sounds of Puerto Rico Christmas Edition” y la Despedida de Año 2025 en el Distrito T-Mobile, dos escenarios emblemáticos que reunieron a miles de personas para celebrar la música y la cultura puertorriqueña.

1 / 11 | Así se vivió la Despedida de Año 2025 desde el Distrito T-Mobile. Por quinto año consecutivo, el Distrito T-Mobile fue protagonista de una celebración monumental con el espectacular "Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve". - Suministrada 1 / 11 Así se vivió la Despedida de Año 2025 desde el Distrito T-Mobile Por quinto año consecutivo, el Distrito T-Mobile fue protagonista de una celebración monumental con el espectacular "Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve". Suministrada Compartir