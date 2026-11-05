Del bingo a Pokémon: los nuevos miembros del Salón de la Fama del Juguete

El bingo, los Ositos Cariñositos, el Juego de Cartas Coleccionables Pokémon y el humilde tobogán de parque infantil ingresaron al Salón Nacional de la Fama del Juguete, donde ocuparán un lugar junto a clásicos como el Señor Cara de Papa y G.I. Joe.

Los ganadores se dieron a conocer el jueves entre 12 finalistas, que incluían a Bop It!, el mahjong, las muñecas Monster High, Polly Pocket, Tickle Me Elmo, Yahtzee y los juegos de mesa Sorry! (¡Lo sentimos, Sorry!) y Mouse Trap.

Expertos del Museo Nacional del Juego The Strong, sede del Salón Nacional de la Fama del Juguete, señalan que el bingo, que “proviene de una lotería italiana que se jugaba alrededor de 1530”, se juega hoy en casi todo el mundo.

“Aunque hoy el bingo suele asociarse con un público de mayor edad, se ha vuelto cada vez más popular entre los adultos jóvenes. En fechas recientes, las partidas públicas de bingo han ido más allá de la recaudación de fondos y se han popularizado en bares y clubes nocturnos”, dijo el curador Mirek Stolee en un comunicado.

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La candidatura de los Ositos Cariñositos al Salón recibió un impulso al alcanzar casi un millón de seguidores en las redes sociales, mientras que las cartas coleccionables de Pokémon contaron con el apoyo de los aficionados al anime y los lectores de manga.

El Salón señaló que el tobogán ayuda a los niños a desarrollar destrezas motoras y fomenta la exploración. “Personas de todas las edades recuerdan con cariño la experiencia sencilla, gratificante y estimulante de bajar a toda velocidad por un tobogán”, dijo Jeremy Saucier, vicepresidente de colecciones.

Aunque cualquiera puede nominar un juguete, los que ingresan al Salón deben ser considerados íconos, haber cautivado a varias generaciones, haber fomentado la creatividad o haber transformado profundamente la manera de jugar o el diseño de los juguetes.