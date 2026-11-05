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Todo lo que necesitas saber sobre los Premios Grammy Latinos 2026

Daddy Yankee será la “Personalidad del Año”

5 de noviembre de 2026 - 2:57 PM

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Daddy Yankee será reconocido por la Academia Latina de la Grabación por su larga trayectoria en la música.
Daddy Yankee será reconocido por la Academia Latina de la Grabación por su larga trayectoria en la música. (Isaac Reyes)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

NUEVA YORK — Los Premios Grammy Latinos 2026 están a la vuelta de la esquina. ¿Estás preparado?

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Si no es así, no pasa nada. Aquí tienes todo lo que necesitas saber para ver los Grammy Latinos de 2026, incluyendo cómo ver la gala en streaming y dónde podrás ver a las mayores estrellas de la música desfilando por la alfombra roja.

¿A qué hora empiezan los Grammy Latinos y cómo puedo verlos?

La 27.ª edición de los Premios Grammy Latinos vuelve al MGM Grand Garden Arena de Las Vegas el 12 de noviembre, con Roselyn Sánchez como presentadora por décima vez.

La gala se retransmitirá en directo a través de las plataformas de TelevisaUnivision en Estados Unidos —Univision, UNIMÁS, ViX y Galavisión— a partir de las 20:00 h, hora del Este. A las 7 p. m., hora del Este, comenzará un programa previo de una hora de duración. La Associated Press retransmitirá en directo la alfombra roja de los Grammy Latinos a partir de las 5 p. m., hora del Este, en YouTube y en apnews.com.

Al igual que en los Grammy, la mayoría de los premios Grammy Latinos se entregan antes de la retransmisión televisiva, durante una ceremonia de Premiere.

Daddy Yankee en su primera aparición pública, tras casi dos años de retirarse.Jackie BracamontesJowell y Randy
1 / 15 | Moda y estilo: así llegaron los famosos a la alfombra azul de los Premios Billboard de la Música Latina. Daddy Yankee en su primera aparición pública, tras casi dos años de retirarse. - Marta Lavandier

¿Quiénes actuarán en los Grammy Latinos de 2026?

Está previsto que actúe Daddy Yankee, nombrado “Personalidad del Año” por la Academia Latina de la Grabación, al igual que Anitta, Banda Los Recoditos, Jorge Drexler, Silvana Estrada, Kany García, Juanes, Carín León, Mon Laferte, Vivir Quintana, Rawayana, Rosalía, Elena Rose y Xavi.

Cristian Castro, Camila Fernández, Feid, Luis Figueroa, Fonseca, Grupo Frontera, Milo J, Niña Pastori, Reik, Sofía Reyes, Yami Safdie y The Warning también subirán al escenario.

Además, el jueves, la Academia Latina de la Grabación anunció que también actuarán Karol G, Baby Ranks, Bad Gyal, Bizarrap, Miguel Colón, Divino, DJ Premier, Diljit Dosanjh, Grupo Niche, Jay Wheeler, Lil Supa, Luis Enrique, Nathy Peluso y Ángel “Cucco” Peña.

También habrá un homenaje al fallecido icono de la música ranchera, el cantautor mexicano José Alfredo Jiménez, producido por Edgar Barrera.

¿Quiénes son los nominados a los Grammy Latinos?

Barrera —que ya está acostumbrado a encabezar las nominaciones a los Latin Grammy— vuelve a ocupar el primer puesto con 10 nominaciones este año, entre las que se incluyen las de disco, productor y compositor del año, así como dos nominaciones en las categorías de canción y álbum del año. Muchas de sus nominaciones están relacionadas con su trabajo con Karol G y Carín León.

Hablando de Karol G: empata con Rosalía, Jorge Drexler y el dúo de hip hop Ca7riel & Paco Amoroso en el segundo puesto por número de nominaciones. Cada uno de ellos cuenta con siete.

Les siguen Silvana Estrada y Mon Laferte, con seis cada una, incluidas sus propias nominaciones a mejor disco, mejor álbum y mejor canción del año.

Y en la categoría de mejor artista revelación, competirán Delilah, Fabián, Loulu Gilberto, Arath Herce, Macario Martínez, Maye, Sofía Monroy, Kendall Peña, Dora Sanches, Aria Vega y Zeca Veloso.

¿Cuál es la relación entre los Latin Grammy y los Grammy?

En una entrevista concedida a The Associated Press, el director general de la Academia Latina de la Grabación, Manuel Abud, comparó la Academia de la Grabación —el organismo rector de los Grammy— y la Academia Latina de la Grabación con organizaciones hermanas.

“O quizá incluso madre e hija”, dijo riendo. “La base es la misma: somos organizaciones de miembros para creadores y profesionales de la música. Por eso, celebramos la excelencia musical. Tenemos exactamente el mismo ADN. Todo nuestro proceso es un proceso al estilo de los Grammy”.

Aunque los Grammy se centran en el mercado estadounidense, señaló que los Grammy Latinos tienen en cuenta otros aspectos a nivel mundial. “Nuestro proceso de votación es, diría yo, idéntico, pero presenta algunos ajustes para dar cabida al componente internacional que nosotros tenemos y que ellos no tienen”.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

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