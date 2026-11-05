Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Avisos
Edictos
Esquelas
Especiales
5 de noviembre de 2026
87°Lluvias aisladas
EntretenimientoCultura
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Michael Stuart encuentra en el “Buena Vista Social Club” un reflejo de su perseverancia

El cantante salsero hace una analogía de su vida con los exponentes cubanos que nunca se quitaron

5 de noviembre de 2026 - 12:27 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Michael Stuart forma parte del elenco de "Buena Vista Social Club", demostrando su versatilidad artística en una producción que combinó actuación, música y emoción. (JONUEL DAVILA)
Damaris Hernández Mercado
Por Damaris Hernández Mercado
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidadamaris.hernandez@gfrmedia.com

Si algo ha caracterizado la carrera musical de Michael Stuart es la palabra perseverancia. En medio de altas y bajas experimentadas a lo largo de su trayectoria el cantante ha reconocido que ha ponderado quitarse de la industria musical, pero siempre le gana la perseverancia por seguir abrazando sus sueños sin importar la edad.

RELACIONADAS

Precisamente esa validación la comprobó al conocer la historia del musical “Buena Vista Social Club”, una producción que, más allá de celebrar la riqueza de la música cubana, reivindica el talento, la perseverancia y las oportunidades que pueden surgir incluso cuando se piensa que el tiempo ya pasó. Stuart da fe de ello como cantante y como actor en el musical en el que le da vida al maestro cubano Ibrahim Ferrer y en su vida misma.

El salsero puertorriqueño, forma parte de la puesta en escena que se presenta en Puerto Rico en el Centro de Bellas Artes en Santurce y desde que recibió la invitación a la producción, reitera el honor y la gratitud de ser parte de un musical traído desde Broadway a Puerto Rico, primer lugar en que se presenta completamente en español.

Michael Stuart formó parte del elenco de "Buena Vista Social Club", demostrando su versatilidad artística en una producción que combinó actuación, música y emoción.En uno de los momentos más aplaudidos de "Buena Vista Social Club", el guitarrista Luis Sanz cautivó al público con la ejecución del tres cubano, aportando autenticidad a la propuesta musical.Interpretaciones de temas como “Candela” y “El cuarto de Tula” despertaron el entusiasmo de los asistentes, quienes acompañaron la experiencia con aplausos y entusiasmo.
1 / 13 | Estreno de Buena Vista Social Club en Puerto Rico: una noche de música, nostalgia y grandes interpretaciones. Michael Stuart formó parte del elenco de "Buena Vista Social Club", demostrando su versatilidad artística en una producción que combinó actuación, música y emoción. - JONUEL DAVILA

La producción tendrá sus últimas presentaciones el sábado, 7 de noviembre, a las 3:00 p.m. y 8:00 p.m., y el domingo, 8 de noviembre, a las 4:00 p.m.

El cantante aseguró que encuentra un vínculo especial entre la trayectoria del legendario cantante cubano y su recorrido artístico. Ambos conocen lo que significa luchar por una oportunidad, perseverar a pesar de los obstáculos y continuar apostando por la música.

Yo lo veo como un mensaje directo a todos los que piensan que los sueños se cumplen solamente de joven; que todo lo que uno sueña, si no lo haces de joven, no lo vas a hacer nunca. Esta obra es literalmente una muestra de que eso es mentira”, expresó Stuart en entrevista con El Nuevo Día.

La historia de los músicos que integraron Buena Vista Social Club es, precisamente testimonio de ello. Muchos de sus protagonistas encontraron el reconocimiento internacional cuando habían alcanzado una edad avanzada, después de años de dificultades y de múltiples intentos para consolidar sus carreras.

Para Stuart, esa experiencia tiene un significado que va mucho más allá de la música. Durante los estudios de mesa del musical, cuando el elenco analizaba a sus personajes y las motivaciones detrás de sus historias, el intérprete reconoció cuánto se identificaba con la perseverancia de estas figuras cubanas, inspiración e influencia musical.

“Uno se repite yo quiero, yo quiero… y ves que otra gente que pasa por el orgullo y lo logran en dos o tres días sin el mínimo esfuerzo, y uno ahí dándole y dándole a pulmón porque ha sido así”, relató al describir esa sensación de luchar durante años para alcanzar las metas profesionales.

“Creo que he tenido que darle a pulmón (...) y de repente tú sabes que ya yo creo que a esta altura mejor hago otra cosa”, confesó al recordar las veces que ha considerado apartarse de la industria musical ante las presiones del negocio.

Sin embargo, la historia de Ferrer y sus compañeros Omara Portuondo y Compay Segundo, entre otros exponentes, lo llevan de nuevo a soñar en grande.

El personaje que interpreta Stuart es a Ferrer en la adultez y es un hombre que, pese a las circunstancias, nunca dejó de amar la música. Según contó Stuart, Ferrer había decidido apartarse de la actividad musical y no grabar más, hasta que llegó la oportunidad de integrarse al proyecto que cambiaría su historia.

“Si te apasiona algo eso es lo que te mueve. Y está la salud y está la vida. Yo creo que eso es lo único donde tienes que tener el deseo, ponerte una meta y tener disciplina”,reiteró.

Para el artista, una de las claves del éxito de Buena Vista Social Club también estuvo en la capacidad de reunir a las personas adecuadas.

“Esa gente de verdad se puso a trabajar en este proyecto. Lo trabajaron, escogieron los músicos correctos, los productores correctos, los cantantes necesarios, los que ellos entendían que eran los que necesitaba el proyecto. Y eso nos enseña a no quitarnos”, sostuvo.

El salsero espera que el público que pueda ir a ver el musical o conozca la historia de estos músicos haga suyo el mensaje de que no existe una una fecha límite para los sueños ni asumir que las oportunidades dejan de existir al cumplir determinada edad.

La producción cuenta con un elenco integrado por Choco Orta como Omara, Stuart como Ibrahim, Julio Monge como Compay, Cherry Torres como Omara joven, Jasond Calderón como Ibrahim joven, Luis Obed como Compay joven, Modesto Lacén como Juan de Marcos, René Monclova como Rubén, Carlos García como Rubén joven, Luis Sanz como Eliades y Bri “La Pelúa” como Haydee joven.

Entre el sonido de sierras, máquinas de soldar, rodeados por los olores de pintura y aserrín, el equipo de escenografía para el musical “Buena Vista Social Club” ha trabajado por los pasados tres meses para recrear meticulosamente los diseños creados para la versión en inglés que actualmente se presenta en Broadway. El resultado ha sido una verdadera muestra de cómo el talento puertorriqueño logra superar los retos que encuentra en el camino.“Buena Vista Social Club” se presentará en el Centro de Bellas Artes de Santurce los fines de semana del 23, 24 y 25 de octubre y el 30, 31 de octubre, con una sexta función anunciada para el 1 de noviembre.
1 / 24 | Un viaje a la Cuba de 1945 con el musical "Buena Vista Social Club". Entre el sonido de sierras, máquinas de soldar, rodeados por los olores de pintura y aserrín, el equipo de escenografía para el musical “Buena Vista Social Club” ha trabajado por los pasados tres meses para recrear meticulosamente los diseños creados para la versión en inglés que actualmente se presenta en Broadway. - Carlos Rivera Giusti/Staff
Tags
Michael StuartTeatro
ACERCA DEL AUTOR
Damaris Hernández Mercado
Damaris Hernández MercadoArrow Icon
Natural de Naranjito, Damaris Hernández Mercado inició labores en la industria de las comunicaciones en Puerto Rico en 2000. Ha laborado por más de dos décadas para El Nuevo Día de...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 5 de noviembre de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: