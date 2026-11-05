Michael Stuart encuentra en el “Buena Vista Social Club” un reflejo de su perseverancia

Si algo ha caracterizado la carrera musical de Michael Stuart es la palabra perseverancia. En medio de altas y bajas experimentadas a lo largo de su trayectoria el cantante ha reconocido que ha ponderado quitarse de la industria musical, pero siempre le gana la perseverancia por seguir abrazando sus sueños sin importar la edad.

Precisamente esa validación la comprobó al conocer la historia del musical “Buena Vista Social Club”, una producción que, más allá de celebrar la riqueza de la música cubana, reivindica el talento, la perseverancia y las oportunidades que pueden surgir incluso cuando se piensa que el tiempo ya pasó. Stuart da fe de ello como cantante y como actor en el musical en el que le da vida al maestro cubano Ibrahim Ferrer y en su vida misma.

El salsero puertorriqueño, forma parte de la puesta en escena que se presenta en Puerto Rico en el Centro de Bellas Artes en Santurce y desde que recibió la invitación a la producción, reitera el honor y la gratitud de ser parte de un musical traído desde Broadway a Puerto Rico, primer lugar en que se presenta completamente en español.

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1 / 13 | Estreno de Buena Vista Social Club en Puerto Rico: una noche de música, nostalgia y grandes interpretaciones. Michael Stuart formó parte del elenco de "Buena Vista Social Club", demostrando su versatilidad artística en una producción que combinó actuación, música y emoción. - JONUEL DAVILA 1 / 13 Estreno de Buena Vista Social Club en Puerto Rico: una noche de música, nostalgia y grandes interpretaciones Michael Stuart formó parte del elenco de "Buena Vista Social Club", demostrando su versatilidad artística en una producción que combinó actuación, música y emoción. JONUEL DAVILA Compartir

La producción tendrá sus últimas presentaciones el sábado, 7 de noviembre, a las 3:00 p.m. y 8:00 p.m., y el domingo, 8 de noviembre, a las 4:00 p.m.

El cantante aseguró que encuentra un vínculo especial entre la trayectoria del legendario cantante cubano y su recorrido artístico. Ambos conocen lo que significa luchar por una oportunidad, perseverar a pesar de los obstáculos y continuar apostando por la música.

“Yo lo veo como un mensaje directo a todos los que piensan que los sueños se cumplen solamente de joven; que todo lo que uno sueña, si no lo haces de joven, no lo vas a hacer nunca. Esta obra es literalmente una muestra de que eso es mentira”, expresó Stuart en entrevista con El Nuevo Día.

La historia de los músicos que integraron Buena Vista Social Club es, precisamente testimonio de ello. Muchos de sus protagonistas encontraron el reconocimiento internacional cuando habían alcanzado una edad avanzada, después de años de dificultades y de múltiples intentos para consolidar sus carreras.

Para Stuart, esa experiencia tiene un significado que va mucho más allá de la música. Durante los estudios de mesa del musical, cuando el elenco analizaba a sus personajes y las motivaciones detrás de sus historias, el intérprete reconoció cuánto se identificaba con la perseverancia de estas figuras cubanas, inspiración e influencia musical.

“Uno se repite yo quiero, yo quiero… y ves que otra gente que pasa por el orgullo y lo logran en dos o tres días sin el mínimo esfuerzo, y uno ahí dándole y dándole a pulmón porque ha sido así”, relató al describir esa sensación de luchar durante años para alcanzar las metas profesionales.

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“Creo que he tenido que darle a pulmón (...) y de repente tú sabes que ya yo creo que a esta altura mejor hago otra cosa”, confesó al recordar las veces que ha considerado apartarse de la industria musical ante las presiones del negocio.

Sin embargo, la historia de Ferrer y sus compañeros Omara Portuondo y Compay Segundo, entre otros exponentes, lo llevan de nuevo a soñar en grande.

El personaje que interpreta Stuart es a Ferrer en la adultez y es un hombre que, pese a las circunstancias, nunca dejó de amar la música. Según contó Stuart, Ferrer había decidido apartarse de la actividad musical y no grabar más, hasta que llegó la oportunidad de integrarse al proyecto que cambiaría su historia.

“Si te apasiona algo eso es lo que te mueve. Y está la salud y está la vida. Yo creo que eso es lo único donde tienes que tener el deseo, ponerte una meta y tener disciplina”,reiteró.

Para el artista, una de las claves del éxito de Buena Vista Social Club también estuvo en la capacidad de reunir a las personas adecuadas.

“Esa gente de verdad se puso a trabajar en este proyecto. Lo trabajaron, escogieron los músicos correctos, los productores correctos, los cantantes necesarios, los que ellos entendían que eran los que necesitaba el proyecto. Y eso nos enseña a no quitarnos”, sostuvo.

El salsero espera que el público que pueda ir a ver el musical o conozca la historia de estos músicos haga suyo el mensaje de que no existe una una fecha límite para los sueños ni asumir que las oportunidades dejan de existir al cumplir determinada edad.

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La producción cuenta con un elenco integrado por Choco Orta como Omara, Stuart como Ibrahim, Julio Monge como Compay, Cherry Torres como Omara joven, Jasond Calderón como Ibrahim joven, Luis Obed como Compay joven, Modesto Lacén como Juan de Marcos, René Monclova como Rubén, Carlos García como Rubén joven, Luis Sanz como Eliades y Bri “La Pelúa” como Haydee joven.