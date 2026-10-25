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Lin-Manuel Miranda visita el Buena Vista Social Club en Puerto Rico

El dramaturgo sorprendió al elenco y al público en la segunda función de la producción teatral en el Centro de Bellas Artes en Santurce

25 de octubre de 2026 - 3:27 PM

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El elenco de Buena Vista Social Club, junto a Lin-Manuel Miranda. (Jonuel Davila)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Durante la noche del sábado en la segunda función del musical “Buena Vista Social Club” se vivió una sorpresa que provocó una gran ovación del público en una sala llena en el Centro de Bellas Artes de Santurce.

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Al cierre de la velada teatral, el productor Ender Vega, de BAS Entertainment, tomó la palabra para agradecer a los asistentes y destacar el respaldo de Lin-Manuel Miranda, cuyo apoyo fue clave para hacer realidad esta producción en Puerto Rico.

Quiero darle las gracias a los productores de Broadway que nos acompañan en la segunda noche. Esta gesta no se hubiese dado si no fuese por unos amigos que lograron que creyeran en nosotros. Nos endosaron esto y por eso estamos aquí”, expresó Vega, quien aprovechó la presencia de Miranda para agradecerle públicamente su apoyo.

El dramaturgo fue recibido con una gran ovación y, visiblemente emocionado, saludó al público y compartió unas palabras de agradecimiento.

Gracias por apoyar el teatro. Poder traer uno de mis shows favoritos con un elenco boricua, en español, me deja sin palabras. Gracias a Ender y a los productores por traer lo mejor a Puerto Rico, porque siempre merecen lo mejor”, manifestó Miranda, quien además invitó al público a respaldar esta puesta en escena, protagonizada por actores, cantantes y músicos puertorriqueños. Entre ellos se encuentra Juan José Hernández, integrante de San Juan, Habana, quien participa como guitarrista y aporta su talento a esta celebración musical.

La noche también tuvo un momento especial al inicio del segundo acto, con “El cuarto de Tula”.

El reconocido cuatrista puertorriqueño Luis Sanz, quien interpreta al legendario músico Eliades, protagonizó un solo con el tres cubano en el que incorporó acordes de la plena puertorriqueña con Cortaron a Elena y En Mi Viejo San Juan, en un homenaje musical a la identidad boricua. Ante el entusiasmo de los presentes, Sanz señaló a Miranda a lo lejos y continuó su interpretación con fragmentos de We Don’t Talk About Bruno, de la película Encanto, y “You’re Welcome”, de la película Moana, ambas vinculadas al trabajo creativo del compositor. El gesto provocó una reacción entusiasta de los asistentes tanto así que el público se puso de pie con un extenso aplauso.

Buena Vista Social Club continúa sus funciones en la Sala de Festivales Antonio Paoli del Centro de Bellas Artes de Santurce, con una producción que celebra el legado de la música cubana y destaca la capacidad del talento puertorriqueño. Los boletos para las funciones del 31 de octubre y 1 de noviembre están disponibles en Ticketera.com

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TeatroCentro de Bellas Artes de SanturceLin-Manuel Miranda
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