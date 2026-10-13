Una mirada al mundo de “Buena Vista Social Club”

En el corazón de un gran almacén se construye un pedazo de Cuba. Entre el sonido de sierras, máquinas de soldar, rodeados por los olores de pintura y aserrín, el equipo de escenografía para el musical “Buena Vista Social Club” ha trabajado por los pasados tres meses para recrear meticulosamente los diseños creados para la versión en inglés que actualmente se presenta en Broadway. El resultado ha sido una verdadera muestra de cómo el talento puertorriqueño logra superar los retos que encuentra en el camino.

En el interior del almacén, el productor Ender Vega, de BAS Entertainment, observa al equipo trabajando mientras explica las complicaciones particulares que ha tenido traer este musical a Puerto Rico.

“‘Buena Vista Social Club’, el musical, fue licenciado a nosotros y es la primera vez que un proyecto de Broadway que está activo, le han dado una licencia para que otro mercado como Puerto Rico lo pueda hacer. Normalmente las licencias de Broadway se dan una vez terminan allá. En esos casos, esas producciones que hemos venido haciendo por años son nuestra propia versión. El libreto y la música sí es la misma, pero nuestro diseño de escenografía lo hacemos nosotros con nuestros diseñadores, diseño de luces, diseño de vestuario, diseño de dirección, coreografía, y el equipo local, el equipo creativo hace eso. En el caso de Buena Vista, cuando se da esa licencia, era con una condición y era que tenía que ser una réplica”, explica Vega.

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Productor Ender Vega. FOTO POR: Carlos Rivera Giusti/GFR Media (Carlos Rivera Giusti/Staff)

“Nosotros somos la primera producción en estrenar en español. En Estados Unidos, la música obviamente cubana es en español, pero los diálogos son en inglés. Nosotros somos la primera producción que va a ser en español. Hemos tenido que hacer grandes esfuerzos para lograr una escenografía como esta, que es una de las cosas más complicadas de este show”, continúa diciendo.

Es la primera vez que BAS tiene que alquilar un espacio dedicado a la creación de la escenografía, pues, en ocasiones anteriores, se ha trabajado desde el taller del maestro carpintero Juan Carlos Rivera. Pero en esta ocasión, por la magnitud de la obra, habría sido imposible. Fue necesario conseguir un lugar en el que todas las partes de fueran construidas y montadas, para luego ser trasladadas al Centro de Bellas Artes de Santurce, donde se presentará la obra a partir del 23 de octubre.

El diseño del musical busca imitar la Cuba entre las décadas de 1940 y 1950, en especial los lugares en los que la música cubana floreció y permitió el desarrollo de artistas como Omara Portuondo, Ibrahim Ferrer y Compay Segundo, cuyas historias se presentan en la obra, de la mano de las canciones que los lanzaron a la fama mundial. El diseñador Arnulfo Maldonado fue quien dio vida a la visión escénica que eventualmente llegó a Broadway, y ha sido quien ha estado trabajando de la mano del equipo boricua para asegurar la mayor calidad de esta réplica local.

“Él es el que ha estado con nosotros aprobándonos materiales, aprobándonos colores, la paleta de colores. Es la primera vez que pasamos por un proceso como ese. Vas a ver una pared azul que está allá atrás. Esa pared se pintó como cuatro veces hasta que se alcanzó el color que él quería”, cuenta Vega, resaltando lo exigente que ha sido el proceso creativo en el que estima que han trabajado unas 100 personas, directa o indirectamente.

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Montaje de la escenografía del aclamado musical de Broadway “Buena Vista Social Club”. (Carlos Rivera Giusti/Staff)

El nivel de detalle resulta impresionante. Para recrear las complejas molduras que le dan un aire decorativo y distintivamente cubano a las piezas del set, contrataron a una compañía puertorriqueña especializada en hacer trabajos con “foam”. Luego, el equipo de pintura se encargó de darle los colores y las texturas apropiados, hasta llevarlos a un nivel en que se hace imposible distinguir entre las piezas y madera de verdad. Ese trabajo está a cargo de una joven llamada Isabella Rebollo y su grupo de trabajo, quienes se han volcado en hacer que este trabajo brille por su calidad y su cercanía al original.

Isabela Rebollo, encargada del departamento de pintura y textura con su asistente Karib Reyes. (Carlos Rivera Giusti/Staff)

Las limitaciones de presupuesto son una realidad inevitable a la que se enfrenta cualquier producción local, y esta no ha sido la excepción. En la versión original del musical, hay varios elementos que se deben mover de forma automática y que cuentan con complejos sistemas mecánicos de movimiento que sería imposible traer a Puerto Rico. Ha sido gracias a esa limitación que el ingenio del equipo de carpintería ha brillado. Usando los materiales que tienen a la mano, han logrado crear sus propias versiones de estos sistemas, a una fracción del costo, logrando exactamente los mismos efectos.

“En 30 años que llevo en esto, yo te diría que está de lo más complicado que hemos hecho”, dice el maestro carpintero, Juan Carlos Rivera. “Porque otras veces son versiones propias y eso nos da un poco más de libertad. Pero la realidad es que esto ha sido un reto espectacular. Me atrevería a decir que si vinieran a medir, lo encontrarán a una escala perfecta en comparación a la de allá”.

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Juan Carlos, maestro carpintero del proyecto. (Carlos Rivera Giusti/Staff)

-¿Y qué piensa usted que va a sentir después de que vea esto montado completamente allá en Bellas Artes?

“¿Que qué yo pienso? Después de este proyecto lo que pienso es retirarme", dice, riendo, el maestro carpintero.