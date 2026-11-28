La Navidad tiene la particularidad de que logra despertar recuerdos, reunir a familiares y llenar de música los corazones. Para el cantante puertorriqueño José Juan Tañón, también representa una oportunidad para explorar nuevas facetas de su carrera, como es presentar su primer concierto navideño en solitario, “Cantares de Navidad”, el 29 de noviembre de 2026 en el Teatro Braulio Castillo, en Bayamón.

“Siempre había querido hacer un concierto navideño propio y esta vez por fin me decidí. Hago un gran concierto grande cada dos años en el Centro de Bellas Artes de Santurce, pero siempre es más con canciones de corte romántico”, indicó Tañón, quien sobresale por su potente voz. “Irónicamente, este concierto navideño lo hago donde fue mi primer concierto de aficionado, en el Teatro Braulio Castillo de Bayamón, en el pueblo donde me crié”.

Esta propuesta musical nace del amor que tiene Tañón por la música navideña y de todo lo que representa esta época. Además, para el cantante la Navidad no es solamente celebración, sino que invita a reflexionar sobre la vida. “La Navidad te hace reprogramarte y repensar dónde está tu vida dentro de la alegría y la nostalgia, en esa línea finita entre ambas, porque la Navidad también trae mucha nostalgia, pero siempre me apasionó”, añadió.

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El repertorio de “Cantares de Navidad” incluirá temas tradicionales puertorriqueños, plenas, temas suramericanos y composiciones inspiracionales que le permitirán al artista mostrar otras facetas de su voz. Entre las piezas que interpretará figuran “Cantares de Navidad”, el “Villancico yaucano”, “Santa la noche”, “El tamborilero” y “Mi bandera”. A la lista se sumarán algunos temas navideños escritos por el propio artista.

Uno de los momentos más esperados de la noche será la participación del Orfeón San Juan Bautista, que aportará alrededor de 50 voces al espectáculo. La agrupación tendrá su propio espacio para interpretar cuatro o cinco canciones, pero también acompañará a Tañón en casi la mitad del concierto. Además de eso, ocho músicos, bajo la dirección del maestro Ricardo Pons, completarán la parte musical.

“Quise invitar al Orfeón San Juan Bautista para unirse a mí en estos temas grandiosos de la Navidad, porque se oyen espectaculares y han representado a Puerto Rico en muchos países”, señaló el cantante sobre la compañía musical dirigida por Guarionex Morales y Daniel Tapia.

La producción está en manos de Eduardo Villanueva, a quien Tañón considera como uno de los mejores trovadores e improvisadores puertorriqueños, y de su esposa, la cantante folclórica Yesenia Cruz. Ambos han tenido un papel importante en la selección musical y en motivarlo a explorar géneros que lo alejan de su acostumbrado repertorio romántico. La intención es que el espectáculo tenga variedad, pero sin perder de vista las raíces de nuestra música.

Larga carrera musical

Desde joven, Tañón se distinguía en el coro de la iglesia, en actividades comunitarias y espacios de bohemia por su potencia vocal. Sin embargo, su carrera tomó un rumbo distinto en 1991, cuando ganó el Festival OTI de Puerto Rico. Incluso, tenía planes de estudiar Derecho, pero el triunfo en el certamen cambió sus prioridades y lo llevó a dedicarse profesionalmente a la música y el entretenimiento. Su participación en la competencia internacional, celebrada en Acapulco, México, fue una experiencia intensa que le permitió conocer de cerca las altas y bajas del mundo artístico. Hoy día combina su faceta de cantante con la producción de eventos y el trabajo en las áreas de protocolo y cultura de varios municipios en la isla.

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Más allá de las canciones y el despliegue de voces sobre el escenario, Tañón espera que el público que vaya a “Cantares de Navidad” se lleve un buen recuerdo y, sobre todo, salga con el ánimo renovado. “Quiero que salgan alegres, renovados en la fe, positivos de cara a nuevas posibilidades y con la convicción de que siempre hay un espacio para mejorar como seres humanos, familia y sociedad. La música es bien poderosa para guiarnos en esas rutas”, concluyó.