Jennifer Barreto volverá a Puerto Rico para celebrar su victoria en Miss Universe
La nueva reina universal estará en la isla el 2 de diciembre para compartir con el pueblo
27 de noviembre de 2026 - 6:16 PM
27 de noviembre de 2026 - 6:16 PM
La organización de Miss Universe y la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR) confirmaron que el recibimiento oficial en Puerto Rico de Jennifer Barreto, ganadora del certamen Miss Universe 2026, se llevará a cabo el 2 de diciembre.
“En un momento histórico para el certamen, Barreto se convirtió en la primera madre y mujer casada en ser coronada Miss Universe, otorgándole a Puerto Rico su sexto título internacional en el marco de la celebración del 75 aniversario del certamen”, resaltó la organización y la CTPR en el escrito.
“Regresar a Puerto Rico como Miss Universe 2026 es uno de los momentos más especiales de esta nueva etapa de mi vida. Llevar el nombre de mi tierra ante el mundo ha sido un honor, y poder compartir este logro con el pueblo puertorriqueño, que me ha acompañado con tanto cariño a lo largo de este camino, lo hace aún más significativo”, expresó Barreto sobre su primer magno evento en Puerto Rico después de su coronación.
Según el comunicado, la CTPR organizará la jornada de celebración en la que esperan que el pueblo puertorriqueño pueda sumarse a recibir a la nueva soberana universal.
Los detalles del calendario oficial, incluyendo la ruta, los horarios, los lugares y las actividades, serán anunciados más adelante, explicó la organización.
“Luego del extraordinario evento que vivimos el pasado martes, nos llena de emoción y orgullo poder celebrar la bienvenida oficial de Jennifer Barreto como Miss Universe 2026 aquí, en su casa, Puerto Rico. El próximo lunes estaremos ofreciendo todos los detalles de la actividad”, expresó Willianette Robles Cancel, directora ejecutiva de Turismo.
“Esta gestión centralizada permitirá garantizar la consistencia de sus compromisos oficiales, la adecuada representación de la marca Miss Universe y el cumplimiento de los estándares y protocolos internacionales de la Organización, en colaboración con las entidades anfitrionas de cada actividad”, explica el comunicado.
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