¡Puerto Rico celebra en su propia tierra! Jennifer Barreto conquistó la sexta corona de Miss Universe 2026. ¿Qué la llevó al triunfo y ocurrió anoche en el Choliseo? ¿Qué la llevó al triunfo y qué ocurrió anoche en el Choliseo? En Lo de Hoy, repasamos los momentos que marcaron la noche, lo que viste, lo que no viste y las grandes sorpresas de una velada histórica. Además, analizamos el caso de Gabriela Nicole Pratts Rosario, asesinada en Aibonito. Por primera vez, la convicta Anthonieska Avilés declaró ante el tribunal y aseguró que su madre no le entregó el arma utilizada en el crimen. ¿Qué implicaciones podría tener este testimonio en la solicitud de un nuevo juicio?

La organización de Miss Universe y la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR) confirmaron que el recibimiento oficial en Puerto Rico de Jennifer Barreto, ganadora del certamen Miss Universe 2026, se llevará a cabo el 2 de diciembre.

“En un momento histórico para el certamen, Barreto se convirtió en la primera madre y mujer casada en ser coronada Miss Universe, otorgándole a Puerto Rico su sexto título internacional en el marco de la celebración del 75 aniversario del certamen”, resaltó la organización y la CTPR en el escrito.

“Regresar a Puerto Rico como Miss Universe 2026 es uno de los momentos más especiales de esta nueva etapa de mi vida. Llevar el nombre de mi tierra ante el mundo ha sido un honor, y poder compartir este logro con el pueblo puertorriqueño, que me ha acompañado con tanto cariño a lo largo de este camino, lo hace aún más significativo”, expresó Barreto sobre su primer magno evento en Puerto Rico después de su coronación.

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Según el comunicado, la CTPR organizará la jornada de celebración en la que esperan que el pueblo puertorriqueño pueda sumarse a recibir a la nueva soberana universal.

Los detalles del calendario oficial, incluyendo la ruta, los horarios, los lugares y las actividades, serán anunciados más adelante, explicó la organización.

1 / 10 | Jennifer Barreto hace historia al convertirse en la mujer más bella del universo . La reina deslumbró con su vestido del diseñador Luis Antonio. - Ramon "Tonito" Zayas 1 / 10 Jennifer Barreto hace historia al convertirse en la mujer más bella del universo La reina deslumbró con su vestido del diseñador Luis Antonio. Ramon "Tonito" Zayas Compartir

“Luego del extraordinario evento que vivimos el pasado martes, nos llena de emoción y orgullo poder celebrar la bienvenida oficial de Jennifer Barreto como Miss Universe 2026 aquí, en su casa, Puerto Rico. El próximo lunes estaremos ofreciendo todos los detalles de la actividad”, expresó Willianette Robles Cancel, directora ejecutiva de Turismo.

“Esta gestión centralizada permitirá garantizar la consistencia de sus compromisos oficiales, la adecuada representación de la marca Miss Universe y el cumplimiento de los estándares y protocolos internacionales de la Organización, en colaboración con las entidades anfitrionas de cada actividad”, explica el comunicado.