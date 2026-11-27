La organización de Miss Universe dio a conocer los resultados de las votaciones del público en tres categorías especiales de la edición 2026: mejor traje de gala, mejor traje de baño y mejor traje típico.

Bangladesh se destacó al conquistar el primer lugar en las dos primeras, mientras que Cuba obtuvo el reconocimiento por su propuesta de vestuario nacional.

Los resultados corresponden a la selección de los fanáticos mediante la plataforma oficial del certamen y reconocen las preferencias del público. No forman parte de las puntuaciones del jurado que determinaron las posiciones de las candidatas en la competencia principal.

Miss Bangladesh (Facebook)

En la categoría de traje de gala, la representante de Bangladesh, Samira Khan Mahi, obtuvo el primer lugar. La primera finalista fue Kaziah Liz Mejo, de India, mientras que Dominga López, de Chile, quedó como segunda finalista.

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En traje de baño, Mahi volvió a ocupar el primer puesto. López quedó como primera finalista y Mejo como la segunda.

Kaziah Liz Mejo (Miss India) . (Ramon "Tonito" Zayas)

Cuba se lleva el reconocimiento por su traje típico

En la categoría de traje típico, el primer lugar fue para Mia Dio, representante de Cuba, quien presentó una creación titulada “La Dama de la Libertad”, diseñada por Róyer Pérez.

El vestuario rindió homenaje a las Damas de Blanco, movimiento integrado por mujeres cubanas que comenzó a manifestarse en 2003 para reclamar la liberación de sus familiares encarcelados durante la llamada Primavera Negra.

¡Casi llora! Cuba vive emotivo instante con su traje típico en Miss Universe Mia Dio fue una de las candidatas más aplaudidas en el Coliseo de Puerto Rico. Mira el video.

La propuesta incluyó 75 retratos en referencia a los prisioneros de conciencia y 75 lágrimas de cristal que representan el dolor de sus familias. También incorporó gladiolos blancos, asociados con las manifestaciones pacíficas de las Damas de Blanco, y elementos alusivos a la identidad cubana.

La primera finalista de esta categoría fue Samira Khan Mahi, de Bangladesh, con un diseño que llevó por tema “La maternidad: un vínculo universal de amor”. La propuesta combinó un sari de khadi con detalles rojos y una estructura que representaba distintas etapas de la maternidad, desde el embarazo y la crianza hasta el crecimiento de los hijos. El diseño también incorporó referencias a la bandera de Bangladesh y a la relación entre una madre y su hijo.

1 / 58 | Miss Universe 2026: las candidatas muestran lo mejor de su cultura en el desfile de traje típico . Jairo Rodríguez y Zuleyka Rivera, Miss Universe 2006, estuvieron a cargo de dirigir a las delegadas en el desfile de trajes típicos del certamen. - Carlos Rivera Giusti 1 / 58 Miss Universe 2026: las candidatas muestran lo mejor de su cultura en el desfile de traje típico Jairo Rodríguez y Zuleyka Rivera, Miss Universe 2006, estuvieron a cargo de dirigir a las delegadas en el desfile de trajes típicos del certamen. Carlos Rivera Giusti Compartir

Por su parte, Bea Millan-Windorski, de Filipinas, obtuvo el puesto de segunda finalista con “Diwa ng Kordilyera” (“Espíritu de la Cordillera”), una creación de Anthony Ramirez inspirada en las tradiciones indígenas de Kalinga y Mountain Province.

El atuendo incorporó patrones de tatuajes tradicionales, tejidos artesanales, cuentas y vasijas de barro inspiradas en el Banga Salidsid, una tradición de Kalinga asociada con el equilibrio de recipientes. La propuesta rindió tributo a la fortaleza y resistencia de las mujeres de la región, quienes tradicionalmente transportaban agua por caminos montañosos y terrazas de arroz. También llevó un mensaje sobre la protección de los recursos hídricos y la importancia del acceso al agua potable.