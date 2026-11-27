La cantante Yolandita Monge lanzó hoy nueva música con el tema “Esta Navidad”, una propuesta musical que abraza la esencia de una de las épocas más entrañables del año.

Con un estilo bohemio, la intérprete apuesta por la sencillez musical, dejando que su inconfundible voz sea el vehículo para un mensaje lleno de nostalgia, ilusión y esperanza.

“Esta Navidad” es una canción sobre crecer, aceptar el paso del tiempo y descubrir que no importa cuántas veces la vida nos cambie los planes siempre podemos encontrar razones para agradecer, ilusionarnos y celebrar.

El sencillo, producido por Juan Antonio Cordero, marca el regreso de la cantante a la escena musical tras 11 años alejada del estudio de grabación.

“Con mucha emoción presento “Esta Navidad” un regalo musical para mi público. Con esta canción busco que la gente reflexione sobre lo verdaderamente importante de la vida, a celebrar la belleza de lo cotidiano y nunca olvidar la magia de vivir con ilusión”, expresó la intérprete.

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La producción musical realizada en Alfie Musik Studio, estuvo a cargo de Wilfredo Dátil, cuenta con la participación de Ricardo Rodríguez y fue masterizada por Esteban Piñeiro.