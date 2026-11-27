Khloé Kardashian afirma aceptaría tener un matrimonio lavanda
La empresaria habló sobre la posibilidad de tener un matrimonio lavanda, días después de identificarse como demisexual
27 de noviembre de 2026 - 9:00 AM
27 de noviembre de 2026 - 9:00 AM
La tercera hermana del clan Kardashian, Khloé, afirmó estar dispuesta a contraer matrimonio con un hombre homosexual bajo un acuerdo de conveniencia, conocido últimamente de manera popular como matrimonio lavanda, siempre que esa relación le aporte beneficios personales.
La confesión ocurrió durante un episodio del reality “The Kardashians”, emitido este jueves, cuando el creador de contenido Colt Paulsen le planteó la posibilidad de establecer ese tipo de unión.
“Siempre puedes hacer un matrimonio lavanda. Si alguna vez lo necesitas, aquí estoy”, le comentó. Kardashian respondió: “¿Eso? Lo haría en cualquier momento”. “Depende de lo que ese hombre gay pueda hacer por mí. ¿Me harías lucir bonita todos los días? Listo. Con eso me basta”, expresó al referirse al tema.
El matrimonio lavanda se refiere a una unión de conveniencia entre un hombre y una mujer en la que uno o ambos integrantes son parte de la comunidad LGBTQ+. Este tipo de acuerdo puede responder a razones personales, sociales o familiares.
La declaración llega días después de que Kardashian hablara sobre su sexualidad en su pódcast “Khloé in Wonderland”, donde manifestó identificarse como demisexual, una orientación relacionada con la necesidad de establecer un vínculo emocional antes de experimentar atracción sexual.
En cuanto a su vida sentimental, Kardashian estuvo casada con el exjugador de baloncesto Lamar Odom desde 2009 hasta 2016. Posteriormente mantuvo una relación intermitente con Tristan Thompson, con quien tuvo dos hijos, True y Tatum. Actualmente, permanece soltera y enfocada en la crianza de sus hijos.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: