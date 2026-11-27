La tercera hermana del clan Kardashian, Khloé, afirmó estar dispuesta a contraer matrimonio con un hombre homosexual bajo un acuerdo de conveniencia, conocido últimamente de manera popular como matrimonio lavanda, siempre que esa relación le aporte beneficios personales.

La confesión ocurrió durante un episodio del reality “The Kardashians”, emitido este jueves, cuando el creador de contenido Colt Paulsen le planteó la posibilidad de establecer ese tipo de unión.

“Siempre puedes hacer un matrimonio lavanda. Si alguna vez lo necesitas, aquí estoy”, le comentó. Kardashian respondió: “¿Eso? Lo haría en cualquier momento”. “Depende de lo que ese hombre gay pueda hacer por mí. ¿Me harías lucir bonita todos los días? Listo. Con eso me basta”, expresó al referirse al tema.

El matrimonio lavanda se refiere a una unión de conveniencia entre un hombre y una mujer en la que uno o ambos integrantes son parte de la comunidad LGBTQ+. Este tipo de acuerdo puede responder a razones personales, sociales o familiares.

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La declaración llega días después de que Kardashian hablara sobre su sexualidad en su pódcast “Khloé in Wonderland”, donde manifestó identificarse como demisexual, una orientación relacionada con la necesidad de establecer un vínculo emocional antes de experimentar atracción sexual.