La designación de Costa Rica como sede de Miss Universo 2027 está envuelta en una contradicción pública, luego de que las plataformas oficiales del certamen difundieran mensajes opuestos sobre el país anfitrión de la 76.ª edición.

En primera instancia, el martes 24 de noviembre, durante la final que se celebró en Puerto Rico y que terminó ganando la boricua, la organización difundió un video en el cual se anunció que Costa Rica sería la sede del concurso del 2027.

Horas más tarde, la cuenta de Miss Universo en Instagram publicó la reafirmación de la noticia. Sin embargo, la página del certamen en Facebook divulgó una declaración de la empresa Legacy Holding Group, S.A. de C.V. (Miss U East) desautorizando esa designación.

1 / 11 | Jennifer Barreto entra el "Top 30" de Miss Universe . Jennifer Barreto dominó la pasarela en traje de baño. - Xavier Araújo 1 / 11 Jennifer Barreto entra el "Top 30" de Miss Universe Jennifer Barreto dominó la pasarela en traje de baño. Xavier Araújo Compartir

En su pronunciamiento, Legacy Holding Group, una de las dos compañías copropietarias que se alternan anualmente la organización del concurso bajo el Acuerdo Maestro del Hemisferio (Master Hemisphere Agreement), sostuvo que Miss Universo del Oeste (Miss Universe West), organizadora de la edición de 2026, carecía de facultad contractual para anunciar la sede del próximo año.

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“MU West no tenía facultad para realizar dicho anuncio. Conforme al Master Hemisphere Agreement, el derecho a seleccionar el país anfitrión para el 76.º certamen corresponde a MU East. MU East ejerció dicho derecho en junio de 2026 y seleccionó a Vietnam”, indica el comunicado.

La compañía agregó que ya inició un proceso de arbitraje contra MU West ante la Judicial Arbitration and Mediation Services (JAMS), que es una organización estadounidense privada de resolución de disputas, y advirtió que solicitará medidas cautelares para frenar un posible evento competidor, pidiendo además a gobiernos, patrocinadores y directores nacionales “no considerar dicho anuncio unilateral como una designación válida” ni firmar contratos derivados de este.

Por su parte, en el comunicado divulgado en Instagram tras el cierre de la gala del martes, la organización costarricense y ¡OPA! Canal 38 celebraron que la llegada de la 76.ª edición convertirá al país en “un punto de encuentro internacional” y adelantaron que las fechas y recintos se anunciarán oportunamente en sus canales oficiales.