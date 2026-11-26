Gérard Depardieu, uno de los actores más famosos de Francia desde hace décadas, ha sido enviado a juicio acusado de violar y agredir sexualmente a una joven actriz, según informaron las autoridades este jueves, menos de dos semanas después de que la estrella de cine desistiera de recurrir su condena por agresión sexual en otro caso.

La actriz Charlotte Arnould tenía 22 años cuando, en 2018, acusó a Depardieu de haberla violado en su domicilio de París.

Ocho años después, el Tribunal de Apelación de París dictaminó, el 7 de agosto de 2018, que el actor debía ser juzgado por los cargos de violación y agresión sexual, al tiempo que desestimó los cargos relacionados con un segundo incidente ocurrido seis días después.

Depardieu, de 77 años, ha negado las acusaciones de violación. Su abogada, Delphine Meillet, declaró a The Associated Press que él impugna la sentencia dictada el jueves, sin especificar si la recurrirá ante el máximo tribunal francés en materia civil y penal.

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La sentencia confirma parte de la resolución dictada en agosto de 2025 por un juez de instrucción para que Depardieu sea juzgado.

El caso se ha convertido en uno de los más destacados en el proceso de reflexión de Francia sobre la violencia sexual, en un momento en el que el movimiento #MeToo se ha topado con resistencia en el país, especialmente en el ámbito artístico.

Un icono del cine francés se enfrenta a las consecuencias del movimiento #MeToo

Con su complexión imponente, su nariz torcida y su presencia imponente en la pantalla, Depardieu dominó el cine francés durante medio siglo.

Se convirtió en uno de los representantes culturales más reconocidos del país, y fue nominado a un Óscar por “Cyrano de Bergerac” y a un Globo de Oro por “Green Card”.

Sin embargo, las acusaciones de conducta sexual inapropiada y su posterior condena han ensombrecido cada vez más su legado cinematográfico.

El 16 de noviembre, Depardieu desistió de su recurso contra la condena por agresión sexual a dos mujeres en un plató de rodaje en 2021, aceptó una pena de 18 meses de prisión condicional y emitió una disculpa pública que supuso un cambio respecto a sus anteriores negativas en relación con ese caso.

“Por ello, quiero expresar mis más sinceras y profundas disculpas a quienes puedan haber sufrido”, afirmó en un comunicado escrito.

Depardieu fue condenado en mayo de 2025 por haber manoseado a una decoradora y a una asistente durante el rodaje de “Las contraventanas verdes”.

El tribunal también ordenó que su nombre figurara en la base de datos nacional francesa de delincuentes sexuales.

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“En los platós de rodaje, durante mucho tiempo me he escondido tras la provocación y el humor grosero. Creía que mis palabras y algunas de mis acciones no tenían consecuencias. Pero sí las tenían, sobre todo viniendo de alguien que, como yo, tuvo en su día tanto poder”, afirmó Depardieu.

Las acusaciones contra Depardieu desataron un debate nacional

La polémica en torno a Depardieu se intensificó en diciembre de 2023 después de que un documental televisivo mostrara cómo, en repetidas ocasiones, había proferido comentarios y realizado gestos obscenos durante un viaje a Corea del Norte en 2018.

Incluso el presidente francés, Emmanuel Macron, se pronunció al respecto, lo que le valió críticas por parte de las activistas por los derechos de las mujeres cuando afirmó que el actor «es un orgullo para Francia». Macron invocó la presunción de inocencia y afirmó que no participaría en una «caza de brujas».

La polémica puso de manifiesto las divisiones existentes en un país en el que algunas figuras destacadas del mundo de la cultura se habían opuesto al movimiento #MeToo.

En 2018, la actriz Catherine Deneuve y otras 99 mujeres firmaron una carta abierta en la que defendían la libertad de los hombres para hacer insinuaciones a las mujeres y advertían contra lo que consideraban excesos del movimiento.