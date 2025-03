Pero insistió en que no es un depredador sexual, afirmando: “No toco los traseros de las mujeres”.

“Pero ciertamente no sexual. ¡No!” , exclamó, elevando la voz.

El actor enfrenta hasta cinco años de prisión y una multa de 75,000 euros ($81,000) si es condenado. No se espera que el veredicto se emita de inmediato después del juicio.

Detalles de la demanda sobre la supuesta agresión

“Ahí fue cuando tuve un reflejo de ‘Dios mío’. Intenté liberarme, intenté quitarle las manos, no pude hacerlo” , testificó. “Me aterrorizó, se rio, parecía un loco”.

“Fue muy breve, no hubo gritos” , dijo, añadiendo que había estado demasiado “petrificada” para hablar y que él era demasiado fuerte para que ella pudiera liberarse. Dijo que alguien vino y le quitó las manos a Depardieu.

La mujer también testificó que Depardieu usó una expresión obscena para pedirle que tocara su pene y sugirió que quería violarla. Le dijo al tribunal que la actitud calmada y cooperativa del actor durante el juicio no se parecía en nada a su comportamiento en el trabajo.

“Aquí, es ejemplar, no se mueve, está callado, no hace ruido”, dijo. “No es así en el set de filmación: gesticula, gruñe, hace comentarios a las mujeres”.