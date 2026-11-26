¿Qué premios recibirá Miss Universe 2026, Jennifer Barreto?
Aquí la lista que recibirá a lo largo del año del reinado
26 de noviembre de 2026 - 8:54 AM
26 de noviembre de 2026 - 8:54 AM
Junto a la corona “The Radiance of an Eternal Legacy”, eleboarada en oro blanco de 18 quilates y 3 mil 150 diamantes de talla brillante por el 75 aniversario de Miss Universo, la nueva embajadora de la franquicía se llevará miles de dólares como parte de su remuneración.
La ganadora de Miss Universo recibe un premio económico estimado de $250,000 anuales, además de una asignación mensual reportada de $50,000 para gastos de actividades y compromisos oficiales, aunque la organización no publica oficialmente todas las cifras, de acuerdo a Revista Mercado.
Otros beneficios que obtiene la mujer que logra obtener el título universal incluyen alojamiento en un apartamento de lujo en Nueva York, donde la ganadora podrá vivir durante su reinado mientras cumple con compromisos relacionados con la organización.
Además de vestuarios de diseñadores internacionales y servicios de belleza necesarios para mantener su imagen.
En la noche del martes, Miss Universe Puerto Rico, Jennifer Barreto hizo historia al convertirse en la primera madre y casada en ganar el título.
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