“Todo el lado derecho de mi cuerpo estaba paralizado, desde la cara hasta el pie”. Así recuerda Lina Luaces, hija de la presentadora Lili Estefan, uno de los momentos más difíciles de su vida, cuando finalmente recibió el diagnóstico de esclerosis múltiple (EM), una enfermedad que ha cambiado su día a día.

A través de un video publicado en sus redes sociales, la modelo compartió que los primeros síntomas comenzaron el año pasado, poco después de ser coronada como Miss Universo Cuba 2025.

En medio de una exigente preparación que la llevaba a entrenar hasta 16 horas diarias, empezó a experimentar niebla mental, agotamiento extremo, pérdida de sensibilidad en la pierna derecha y dificultades para caminar.

Aunque su estado de salud llegó a preocuparla al punto de recibir recomendaciones para retirarse de la competencia, Lina decidió continuar. Sin embargo, tras viajar a Tailandia para el certamen, los síntomas persistieron incluso después de regresar a su casa en Miami.

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“En septiembre, desperté una mañana sin poder mover la mano. Entré al hospital y para finales de esa semana, todo el lado derecho de mi cuerpo estaba paralizado, desde la cara hasta el pie. Fue entonces cuando recibí mi diagnóstico”, relató.

La joven de 24 años contó que durante los últimos dos meses se ha concentrado en su recuperación, sometiéndose a intensas sesiones de terapia física para recuperar la movilidad, aprender a caminar nuevamente y volver a utilizar sus manos.

Aunque reconoció que “ha sido un proceso muy difícil, tanto física como emocionalmente”, aseguró que recibir este diagnostico le “trajo alivio” tras meses de incertidumbre.

“Aunque recibir este diagnóstico fue muy difícil, también me trajo alivio porque por primera vez sentí que lo que estaba viviendo era real y que finalmente tenía una explicación”, expresó.

“Todavía estoy aprendiendo a vivir con este diagnóstico, pero sé que aquí no termina mi historia. Tengo muchísimas cosas que quiero vivir y lograr”, enfatizó.