Lo que comenzó como un sueño de reunir a personas para adorar a Dios en la lomita del parque el Escambrón se ha convertido en una convocatoria que proyecta congregar entre 600 y 700 asistentes en el evento “The Meeting”.

La joven Marimar Camille, es la fundadora de “The Meeting”, iniciativa que celebrará este próximo sábado, 28 de noviembre de 7:00 p. m. a 11:00 p.m. en San Juan. El evento busca reunir a jóvenes, familias y personas de distintas congregaciones en una noche de adoración, testimonios, enseñanza de la Palabra, oración y bautismos.

“Realmente tuve un sueño donde yo nos veía reuniéndonos allí en esa loma, adorando a Dios y recibiendo palabras”, relató la joven de 25 años, quien explicó que fue entonces que en abril del 2025 se dio a la tarea de crear “The Meeting”.

Desde entonces, la influencer cristiana ha colaborado con distintas iglesias para realizar encuentros en los que jóvenes han tenido la oportunidad de compartir testimonios y acercarse a la fe cristiana. Según contó, durante las primeras convocatorias escuchó historias de personas que aseguraron haber experimentado cambios significativos en sus vidas.

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“En la primera reunión tuvimos jóvenes que fueron libertados de la droga, de pensamientos suicidas, de insomnio, ansiedad. Tuvimos muchos testimonios bonitos de jóvenes que no conocían a Cristo, que llegaron y esa noche tuvieron un encuentro con el Señor”, recordó.

Para la organizadora, esos testimonios han sido parte de la motivación para continuar impulsando los encuentros, que hasta ahora han reunido entre 300 y 450 persona.

La convocatoria del 28 de noviembre representa, sin embargo, un paso mayor para el proyecto.

“Mi anhelo es poder no solo reunir a aquellos que ya creen, sino poder alcanzar uno más para Cristo, alcanzar ese joven”, expresó sobre el propósito de la actividad.

El encuentro comenzará con la recepción de los asistentes en el área del estacionamiento del balneario. Allí habrá música en vivo, momentos de adoración, testimonios y una enseñanza de la Palabra.

También se realizarán bautismos para aquellas personas que deseen hacer una proclamación pública de su fe.

Aunque habrá participantes de distintas iglesias, Marimar Camille aclaró que no se trata de una actividad centrada en un invitado particular, sino de una convocatoria en la que jóvenes de diversas congregaciones se unirán para servir y participar de la adoración.

“Los invitados más importantes son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo”, afirmó.

La convocatoria no está limitada a jóvenes ni requiere pertenecer a una iglesia específica. Se invita a personas de distintas edades, incluyendo familias y adultos mayores que asisten junto a sus nietos.

La entrada es libre de costo. No obstante, los interesados deberán completar un registro a través del enlace de eventbrite.

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Movida por un encuentro con Dios

La motivación de la joven para impulsar estos encuentros también está vinculada a su propia historia. Ella no creció en un hogar donde se practicara el evangelio, aunque recuerda la influencia espiritual de su bisabuela paterna.

Según relató, cuando su madre estaba embarazada de ella, su bisabuela le habló sobre el propósito que tendría su vida y le dijo que predicaría la Palabra de Dios.

A los 16 años, en medio de una etapa de rebeldía y de una relación quebrantada con su madre, su bisabuela la llevó a una iglesia. Esa noche todo cambió.

“Esa noche, a pesar de que yo estaba cerrada y de que no quería estar allí, tuve un encuentro con el Espíritu Santo que me transformó completamente. A los 16 años yo le entregué mi vida a Jesús”, recordó.

Tres años después, según contó, sus padres y su hermana también entregaron sus vidas a Dios.

Ahora, con “The Meeting”, espera que otras personas puedan vivir una experiencia espiritual que cambie sus vidas.