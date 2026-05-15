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Jesús Vélez MéndezJesús Vélez Méndez
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Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:Un estudio sobre religión y los retos presentes en Puerto Rico

Según sus hallazgos, el 67% de los encuestados afirmó que sus creencias religiosas se fortalecieron en los últimos años, tras atravesar crisis económicas, catástrofes ambientales y la pandemia del COVID-19, indica Jesús Vélez

15 de mayo de 2026 - 3:00 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
El estudio también confirma una tendencia observada a escala global: las personas continúan creyendo en Dios y mantienen una intensa vida espiritual, aunque muchos desarrollan estas creencias de manera privada, escribe Jesús Vélez. (Gerald Herbert)

El fundador de las ciencias sociales, Emile Durkheim, aseguraba que la religión constituye el espíritu de una cultura y la columna vertebral a través de la cual se articulan las demás instituciones. En consecuencia, a lo largo de la historia, la religión ha servido tanto para legitimar guerras, decisiones políticas y prácticas discriminatorias, como para promover la solidaridad y el bien común. Su impacto, en última instancia, depende de cómo cada persona la interprete y la viva.

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Jesús Vélez Méndez

Jesús Vélez Méndez

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Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma Metropolitana, Ciudad de México.
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