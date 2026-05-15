Opinión
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Un estudio sobre religión y los retos presentes en Puerto Rico
Según sus hallazgos, el 67% de los encuestados afirmó que sus creencias religiosas se fortalecieron en los últimos años, tras atravesar crisis económicas, catástrofes ambientales y la pandemia del COVID-19, indica Jesús Vélez
15 de mayo de 2026 - 3:00 PM
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