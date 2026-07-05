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Cifra de muertos por los sismos en Venezuela se acerca a 3,000

A diez días de los devastadores terremotos, las autoridades informan además que hay más de 16,000 heridos

5 de julio de 2026 - 9:22 PM

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Una persona elige entre la ropa donada a los damnificados por los terremotos en un complejo deportivo, el sábado 4 de julio de 2026, en La Guaira, Venezuela. (Ariana Cubillos)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Caracas— Diez días después de los devastadores terremotos en Venezuela, el número de fallecidos asciende ya a 2,954 y el de heridos a 16,592, según informaron el sábado las autoridades venezolanas.

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Hasta el momento, el doble terremoto del 24 de junio —que, según los expertos, es el más potente que ha sufrido este país sudamericano en el último siglo— provocó el derrumbe de 190 edificios y ha tenido 942 réplicas. Además, dejó sin hogar a 16,309 personas, según indica el informe oficial.

En el balance publicado en las redes sociales, el Gobierno añadió que se ha rescatado a 6,462 personas y que, aunque con el paso de los días disminuyen las posibilidades de encontrar supervivientes, la esperanza no se agota. Mientras tanto, continúa la identificación de los cadáveres.

La tragedia movilizó a más de 3,200 rescatistas internacionales con sus equipos caninos entrenados para la búsqueda y el rescate de personas, algunos de los cuales fueron condecorados el sábado por la presidenta en funciones, Delcy Rodríguez.

“El pueblo venezolano nunca olvidará la mano amiga que vino a ayudar, que vino a consolar, que vino a acompañar”, declaró Rodríguez en una ceremonia oficial en la que despidió a los equipos de rescate del Reino Unido, Catar, Francia, India, Barbados, Brasil y Argentina, antes de entregarles la medalla «Héroes de Venezuela».

Según el Gobierno, más de 140 países aportaron ayuda humanitaria o equipos de rescate.

El pueblo venezolano «vive un profundo duelo», pero «los familiares aún tienen esperanzas de encontrar a personas con vida», añadió.

Por su parte, Ecuador y Perú han dado a conocer la cifra provisional de sus ciudadanos fallecidos en los terremotos. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Ecuador informó el sábado de que se habían repatriado los cuerpos de tres víctimas, que pertenecían a una misma familia afincada en Caracas desde hace cuatro décadas. Antes de su traslado, fueron incinerados, precisó.

Perú registró ayer tres fallecidos y siete desaparecidos.

Personas eligen ropa donada para los damnificados por los terremotos en un complejo deportivo, el sábado 4 de julio de 2026, en La Guaira, Venezuela. (AP Foto/Ariana Cubillos)
Personas eligen ropa donada para los damnificados por los terremotos en un complejo deportivo, el sábado 4 de julio de 2026, en La Guaira, Venezuela. (AP Foto/Ariana Cubillos) (Ariana Cubillos)

Rodríguez anuncia medidas para la reconstrucción de Venezuela

Por la noche, tras concluir una reunión con autoridades del sector económico, la presidenta encargada informó a la cadena de televisión estatal de la concesión de un bono mensual durante seis meses que permita a los más afectados disponer de “ingresos permanentes”. No precisó el mecanismo para seleccionar a los beneficiarios ni la cuantía que recibirán, ni tampoco la fecha en que entrará en vigor. Sin embargo, mencionó que formará parte del fondo creado para la reconstrucción, denominado “Venezuela Renace”.

Además, afirmó que, a través de la banca pública y privada, se reactivará la cartera hipotecaria con una subvención de hasta el 80%, y se prohibirá la exportación de material de construcción.

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