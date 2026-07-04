Líder opositora pide volver a Venezuela tras los terremotos

Caracas— Las consecuencias de los potentes terremotos consecutivos que han sacudido Venezuela se han convertido en una gran prueba para la presidenta encargada Delcy Rodríguez, lo que la ha obligado a actuar con celeridad para evitar que la catástrofe humanitaria se convierta en una crisis política, mientras su mandato interino expira el viernes.

Un día después de que Rodríguez defendiera con vehemencia la eficacia de la operación de ayuda de su Gobierno en su primera rueda de prensa tras la catástrofe del 24 de junio, su principal rival, la venezolana exiliada María Corina Machado —ganadora del Premio Nobel de la Paz—, lanzó su propio llamamiento.

Machado afirmó desde Panamá que la respuesta del Gobierno ante los terremotos puso de manifiesto sus principales debilidades, y que «para facilitar el avance de un proceso de transición, mi presencia (en Venezuela) resulta útil, y mucho más tras la tragedia».

“Mi presencia aporta estabilidad; forma parte de las fuerzas organizadoras que el país necesita en un momento en el que se ha puesto de manifiesto la ausencia total del Estado”, afirmó Machado, aludiendo a las críticas generalizadas a la respuesta del Gobierno ante los terremotos, por considerarla lenta y desorganizada. “El país necesita referentes en los que confiar”.

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Los terremotos dejaron 2,645 muertos y más de 12,500 heridos, según las cifras difundidas el viernes por el Gobierno. El movimiento opositor de Machado ha creado una base de datos digital para localizar a los desaparecidos, una lista de 36,000 personas hasta ese día. Su partido ha movilizado a voluntarios para recaudar donaciones en Venezuela y ha solicitado ayuda a la numerosa diáspora del país.

A Machado se le prohibió presentarse a las elecciones presidenciales de 2024, en las que el presidente Nicolás Maduro se proclamó vencedor. Los recuentos de votos que la oposición recopiló de las máquinas de votación utilizadas en las elecciones mostraron que el candidato respaldado por Machado, Edmundo González, venció a Maduro por un margen de más de 2 a 1.

1 / 6 | Tras 11 meses encubierta, así María Corina Machado reapareció en público. La líder opositora venezolana María Corina Machado apareció en público por primera vez en 11 meses. - Lise Åserud 1 / 6 Tras 11 meses encubierta, así María Corina Machado reapareció en público La líder opositora venezolana María Corina Machado apareció en público por primera vez en 11 meses. Lise Åserud Compartir

Estados Unidos elogia a Rodríguez y bloquea a Machado

Cuando se produjeron los terremotos, Machado vio una oportunidad crucial para regresar a su país por primera vez desde que huyó el pasado diciembre para recoger el Premio Nobel de la Paz en Noruega. Desde que Estados Unidos capturó a Maduro en una audaz operación militar en enero, Machado ha intentado volver al país y ha pedido una transición democrática.

Sin embargo, el Gobierno del presidente estadounidense Donald Trump ha respaldado a Rodríguez desde la salida de Maduro, elogiando sus reformas favorables a las empresas en el lucrativo sector petrolero del país.

Dos altos funcionarios estadounidenses familiarizados con el asunto, que hablaron bajo condición de anonimato para poder revelar conversaciones diplomáticas privadas, declararon a The Associated Press que el Gobierno de Trump se ha sentido cada vez más frustrado con Machado y la disuadió de regresar a Venezuela tras los terremotos.

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Uno de los funcionarios señaló que la líder de la oposición había solicitado ayuda a Washington para viajar a Venezuela desde la isla caribeña de Curazao, y también desde Panamá.

El segundo funcionario señaló que Estados Unidos sospecha que ella quiere regresar para encabezar protestas contra Rodríguez y ejercer presión a favor de un cambio político, en un momento en el que la atención debería centrarse en la recuperación tras los terremotos. Este funcionario añadió que el Gobierno de Trump no podía impedir el regreso de Machado, pero tampoco estaba en condiciones de facilitarlo.

Secuelas de los terremotos, tema político

Al enterarse de los planes de Machado, Rodríguez suspendió el tráfico aéreo comercial con destino a Caracas, según el funcionario estadounidense. Esos vuelos cancelados debían transportar a cientos de trabajadores humanitarios para colaborar en las tareas de recuperación tras los terremotos, añadió el funcionario.

Al parecer, preocupada por que la indignación ante la gestión de los terremotos pudiera poner en peligro su autoridad, Rodríguez atribuyó el jueves cualquier crítica a lo que denominó “una campaña mediática elaborada en laboratorios”.

1 / 14 | ¿Quién es Delcy Rodríguez, la presidenta encargada de Venezuela?. Delcy Rodríguez fue investida el lunes 5 de enero como presidenta encargada de Venezuela ante la ausencia de Nicolás Maduro, que fue capturado junto a su esposa por Estados Unidos en una operación militar. - The Associated Press 1 / 14 ¿Quién es Delcy Rodríguez, la presidenta encargada de Venezuela? Delcy Rodríguez fue investida el lunes 5 de enero como presidenta encargada de Venezuela ante la ausencia de Nicolás Maduro, que fue capturado junto a su esposa por Estados Unidos en una operación militar. The Associated Press Compartir

Afirmó que los equipos de rescate se desplegaron de inmediato con el equipo adecuado en las zonas afectadas por la catástrofe, lo que contradice las quejas generalizadas de los residentes, quienes afirmaron que durante las primeras 48 horas se quedaron solos buscando a sus seres queridos, sin equipos oficiales ni maquinaria pesada.

“Los laboratorios mediáticos que responden a posiciones políticas partidistas son unos miserables”, afirmó Rodríguez. “No esperamos un día, dos días ni tres días. La respuesta se puso en marcha de inmediato”.

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A continuación, señaló que se habían desplegado miles de rescatistas civiles y militares, así como 11 hospitales de campaña internacionales, en las zonas afectadas por los terremotos, y añadió que el Gobierno había aprobado la creación de un fondo para recibir donaciones destinadas a la reconstrucción.

El viernes, los medios estatales difundieron imágenes de su visita en el hospital a Hernán Alberto Gil Flores, un guardia de seguridad de 43 años que fue rescatado de un sótano derrumbado tras sobrevivir casi ocho días bajo los escombros. Su dramático rescate, llevado a cabo el jueves, fue uno de los pocos momentos esperanzadores en los días transcurridos desde los terremotos.

Se desconoce qué ocurrirá cuando termine el mandato de Rodríguez

Según la Constitución de Venezuela, las ausencias temporales de un mandatario deben ser sustituidas por el vicepresidente —cargo que antes ocupaba Rodríguez en el Gobierno de Maduro— durante un máximo de 90 días, tras lo cual la Asamblea Nacional puede prorrogar dicho plazo otros 90 días.

El viernes finalizó ese período transitorio de 180 días. Las autoridades no se han pronunciado sobre qué medidas tomarán, si es que toman alguna, ante la finalización del mandato de la presidenta encargada.

La Asamblea Nacional, controlada por el Partido Socialista Unido de Venezuela —al que pertenece Rodríguez—, puede convocar elecciones anticipadas si los diputados declaran la vacante del cargo de forma permanente.

1 / 13 | Nicolás Maduro llega a tribunal federal en Nueva York. El depuesto presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llegó este lunes junto a su esposa, Cilia Flores, al tribunal de Manhattan donde comparecerá por primera vez ante un juez federal por los cargos de narcoterrorismo que el gobierno de Trump utilizó para justificar su captura y traslado a Nueva York. - Stefan Jeremiah 1 / 13 Nicolás Maduro llega a tribunal federal en Nueva York El depuesto presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llegó este lunes junto a su esposa, Cilia Flores, al tribunal de Manhattan donde comparecerá por primera vez ante un juez federal por los cargos de narcoterrorismo que el gobierno de Trump utilizó para justificar su captura y traslado a Nueva York. Stefan Jeremiah Compartir

Se avecina una crisis humanitaria

Las organizaciones internacionales y los gobiernos, incluido Estados Unidos, han prometido cientos de millones de dólares en ayuda de emergencia para evitar una catástrofe humanitaria total en Venezuela. La infraestructura y los sistemas de alcantarillado están dañados, por lo que los trabajadores humanitarios se apresuran a evitar la propagación de enfermedades a través del agua contaminada.

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Sin embargo, nueve días después de los terremotos, la magnitud del sufrimiento humano sigue saliendo a la luz.