Muere jefe de inteligencia de Ecuador junto a su esposa en accidente de helicóptero en Kenia

El gobierno de Ecuador informó el miércoles el fallecimiento del director del Centro Nacional de Inteligencia, Michele Sensi-Contugi, y su esposa en un accidente de helicóptero registrado en Kenia.

En un comunicado en su cuenta de X, la Presidencia dijo que “en este momento de profundo dolor, el gobierno extiende sus más sentidas condolencias a sus familiares, seres queridos y allegados”.

El funcionario y amigo cercano del mandatario Daniel Noboa se encontraba de turismo en el país africano junto a su esposa Stephany Hollihan Vasconez, que también murió. Dejan dos menores de edad en la orfandad.

De acuerdo con la Aviación Civil de Kenia, el accidente se produjo en el monte Ololokwe, del condado de Samburu, donde el helicóptero se precipitó a tierra por causas aún no establecidas con seis ocupantes, entre ellos los dos ecuatorianos. La Cruz Roja de ese país también señaló en su cuenta de X que ejecuta tareas de búsqueda, obstaculizadas por lo agreste del terreno.

Sensi-Contigi, de 43 años y de doble nacionalidad ecuatoriano-italiano, asumió el cargo de inteligencia en enero del 2024 poco después de la posesión de Noboa, además tuvo un breve paso de cuatro meses como ministro de Gobierno hasta agosto de ese mismo año.