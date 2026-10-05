Reclama $3.5 millones: con fecha la vista por demanda de Bebo’s BBQ tras polémica por bandera de Puerto Rico

El Tribunal de Carolina pautó una vista en relación a la demanda que radicó BJ Food Services, Inc., la empresa que opera Bebo’s BBQ, por difamación tras unas expresiones que surgieron en las redes sociales.

El caso fue asignado a la jueza Diana Z. Pérez Pabón, quien pautó la audiencia judicial por videoconferencia para el próximo 19 de octubre.

El calendario indica que se trata de una vista de “interdicto preliminar”, que se llevará a cabo en la sala 402 del Centro Judicial de Carolina, para atender la controversia que comenzó en las redes sociales con un comentario despectivo sobre la bandera de Puerto Rico y, según la empresa, luego vinculando falsamente al restaurante con una mujer que, sostienen, no tiene nada que ver con su negocio.

En el recurso legal de 48 páginas presentado el 28 de septiembre, la empresa reclama $3.5 millones en daños compensatorios, entre otros remedios.

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La controversia surgió luego que una mujer, presuntamente, realizó comentarios despectivos sobre la bandera de Puerto Rico.

Según videos difundidos en redes sociales, la mujer se refirió al símbolo nacional como un “trapo de bandera de otro país”, en reacción a que el bachatero Dalvin “La Melodía” se tatuara la bandera boricua en lugar de la de su país natal, República Dominicana.

Posteriormente, otra mujer compartió un video en redes sociales en el que alegó que la mujer era hija, familiar, empleada o representante de la dueña de Bebo’s BBQ. Según la demanda, esa información era falsa.

El documento sostiene que la difusión de esa versión provocó la controversia que llevó al negocio a presentar el recurso legal, mediante el licenciado José Enrico Valenzuela Alvarado, del bufete Valenzuela-Alvarado, LLC..

El recurso legal identificó como demandados a Alma J. Criquit Espinal, también conocida por varios nombres, entre ellos Jackeline Criquit Espinal y Alma Caridad Espinal Estrella; Miguel Ángel Criquit, cuyo segundo apellido se desconoce; la sociedad legal de bienes gananciales que ambos pudieran integrar; Javier, de apellidos desconocidos, conocido como “Javi Bimbo” y “Javi The Profeta”; Katherine Vila; la sociedad legal de bienes gananciales que esta pudiera integrar junto a Javier; y otras 10 personas identificadas como demandados de nombres desconocidos.