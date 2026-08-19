Investigan por corrupción a varios funcionarios de la oficina de Volodymyr Zelensky

Kiev - Las agencias anticorrupción ucranianas anunciaron el miércoles que investigan a altos cargos de la oficina del presidente Volodymyr Zelensky, un día después de que el recientemente destituido ministro de Defensa Mykhailo Fedorov pidió la convocatoria de elecciones aún en plena lucha contra la invasión rusa.

El anuncio supuso otra prueba de resistencia política para Zelensky mientras el país sigue resistiendo la invasión rusa.

Los inspectores identificaron a un grupo de personas que blanquearon 150 millones de grivnas (3.4 millones de dólares) para pagar la fianza de un funcionario acusado de corrupción el año pasado, informó la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania. Ese caso, que involucró a la empresa estatal de energía nuclear, provocó la renuncia de los ministros de Justicia y de Energía.

Entre los últimos sospechosos figuran un subdirector de la oficina presidencial, un exlegislador, el presidente del consejo de administración de un banco estatal y el jefe del consejo de supervisión de ese banco, entre otros, indicó la agencia.

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Zelensky no se pronunció en público sobre la investigación, pero emitió un decreto en el que destituía a Iryna Mudra del cargo de subdirectora de la oficina presidencial.

Zelensky sigue acosado por investigaciones de corrupción de alto nivel.

El año pasado, su jefe de gabinete, Andriy Yermak, renunció y más tarde fue señalado como sospechoso en una importante investigación anticorrupción relacionada con un proyecto de construcción de lujo, lo que supuso la mayor amenaza para el gobierno de Zelensky desde la invasión rusa en febrero de 2022.

La Unión Europea ha identificado la corrupción profundamente arraigada como uno de los principales obstáculos para la deseada adhesión de Ucrania al bloque.

Exministro ucraniano pide elecciones a pesar de guerra

Zelensky ya está bajo presión por la destitución el mes pasado del ministro de Defensa, Mykhailo Fedorov, uno de los miembros más veteranos de su equipo y un aliado cercano desde que le ayudó a ganar las elecciones presidenciales de 2019.

1 / 7 | Ante la amenaza rusa: adolescentes en Ucrania comienzan preparación militar práctica . A medida que la invasión rusa se acerca a su 52º mes, las escuelas secundarias ucranianas están pasando de las clases teóricas a la preparación militar práctica, con instructores con experiencia en combate que enseñan a los adolescentes habilidades básicas de combate y supervivencia. - Agencia EFE 1 / 7 Ante la amenaza rusa: adolescentes en Ucrania comienzan preparación militar práctica A medida que la invasión rusa se acerca a su 52º mes, las escuelas secundarias ucranianas están pasando de las clases teóricas a la preparación militar práctica, con instructores con experiencia en combate que enseñan a los adolescentes habilidades básicas de combate y supervivencia. Agencia EFE Compartir

Zelensky, que buscaba conciliar las tensiones entre los jóvenes e innovadores expertos en tecnología del Ministerio de Defensa y los curtidos líderes del campo de batalla formados en la era soviética, se arriesgó a enojar a ambos bandos al reorganizar su liderazgo en tiempos de guerra. Destituyó tanto a Fedorov —cuyos cambios en las adquisiciones militares buscaban erradicar la corrupción— como al comandante en jefe, el general Oleksandr Syrskyi.

La medida provocó días de protestas callejeras en apoyo a Fedorov. Para Zelensky, fue la segunda vez en un año que una decisión tomada en tiempos de guerra desencadenaba una fuerte reacción pública, después de que a mediados de 2025 tomara medidas para reducir las capacidades de las agencias anticorrupción.

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El llamado de Fedorov se produjo en un video publicado en YouTube el martes por la noche, una declaración explosiva que parecía confrontar directamente a Zelensky, quien sostiene que no se pueden celebrar comicios bajo la ley marcial en vigor debido a la guerra.

“Debemos encontrar un mecanismo legal, seguro y realista que permita a Ucrania restablecer un proceso democrático pleno incluso en medio de una guerra prolongada”, afirmó Fedorov.

Según el exministro, el país enfrenta una crisis sistémica en la forma en que se gobierna, y argumentó que el sistema actual está orientado a protegerse a sí mismo y a resistirse al cambio. También condenó la corrupción entre funcionarios, pero no ofreció nombres, y señaló que esto había debilitado la capacidad de Ucrania para librar la guerra.

La oficina de Zelensky no realizó comentarios acerca del mensaje de Fedorov. No estaba claro si el llamado de Fedorov a celebrar comicios resonaría entre los ucranianos.

El presidente ruso Vladimir Putin que se ha negado a negociar un acuerdo de paz directamente con Zelensky, afirma que el presidente ucraniano es un líder ilegítimo porque su mandato expiró en 2024.

El Parlamento ucraniano aprobó el miércoles en votación al candidato propuesto por Zelensky, Yevhenii Khmara, como nuevo ministro de Defensa, una medida que en la práctica cierra la puerta al regreso de Fedorov al cargo —algo que él había intentado— en el corto plazo.

Los legisladores también aprobaron que Andrii Sybiha continúe como ministro de Exteriores después de ocupar el cargo de forma interina.

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Ruido político interno tras éxitos ucranianos en la guerra

El revuelo político llega tras los recientes éxitos de Ucrania en la guerra. Haciendo uso de su innovadora tecnología de drones, ha atacado repetidamente instalaciones petroleras rusas, causando escasez de combustible. Además, ha conmocionado a la población rusa al atacar almacenes de Wildberries, el mayor minorista en línea del país invasor, y frenó los avances del ejército del Kremlin en el frente.

Pero Zelensky no ha logrado avanzar en los esfuerzos de paz y Ucrania está a merced de los misiles balísticos rusos porque no hay más interceptores Patriot fabricados en Estados Unidos disponibles debido a las bajas reservas internacionales.

1 / 50 | Marcados por la guerra: 50 imágenes inéditas del cuarto aniversario de la invasión rusa a Ucrania. Militares ucranianos disparan desde un obús ruso Msta-B en una línea del frente cerca de la ciudad de Kupyansk. - SERGEY KOZLOV 1 / 50 Marcados por la guerra: 50 imágenes inéditas del cuarto aniversario de la invasión rusa a Ucrania Militares ucranianos disparan desde un obús ruso Msta-B en una línea del frente cerca de la ciudad de Kupyansk. SERGEY KOZLOV Compartir

En su último ataque contra instalaciones petroleras, un dron impactó en una refinería en Ufa, en la república rusa de Bashkortostán, informó su gobernador Radiy Khabirov según la agencia estatal de noticias RIA Novosti.

La ciudad de Ufa se encuentra unas 800 millas (1,300 kilómetros) al este de la frontera con Ucrania. En la zona hay tres refinerías, y todas han sido atacadas.

Las defensas antiaéreas rusas interceptaron durante la noche 453 drones ucranianos sobre múltiples regiones rusas, así como sobre la Crimea ocupada y el mar Negro, reportó el miércoles el Ministerio de Defensa en Moscú.

El Ministerio de Defensa indicó que las fuerzas rusas alcanzaron el martes por la noche un buque granelero en el mar Negro, al sureste de Odesa, que transportaba equipo militar. El miércoles, el ejército ruso atacó lo que dijo que eran tanques de almacenamiento de combustible y lubricantes para las fuerzas armadas ucranianas en el puerto sureño de Chornomorsk.

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Mientras, en Ucrania, un dron ruso atacó un minibús en la región sureña de Jersón el miércoles por la mañana y se cobró la vida de cuatro personas, explicó Oleksandr Prokudin, jefe de la administración militar regional de Jersón. Cuatro mujeres también resultaron heridas en el ataque y fueron hospitalizadas, agregó.

Además, un avión no tripulado ruso alcanzó un automóvil civil en la ciudad de Jersón, la capital regional, el miércoles, matando a una mujer, agregó Prokudin.

En medio de los combates, Rusia y Ucrania intercambiaron 103 prisioneros de guerra cada uno el miércoles, según Zelensky y el Ministerio de Defensa ruso.

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