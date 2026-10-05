“Fue un accidente horrible”: un estudiante y otra persona mueren tras volcarse un autobús en Florida

Un autobús escolar se volcó y quedó boca abajo durante un accidente en el que se vieron implicados varios vehículos en el centro de Florida el lunes por la mañana, lo que provocó la muerte de dos personas —entre ellas, una estudiante de décimo grado— y dejó varias personas heridas, según informaron las autoridades.

Unas 39 personas viajaban en el autobús escolar que se dirigía al instituto Winter Haven High School, en Winter Haven, cuando un auto que circulaba en sentido contrario se saltó la línea central y provocó el accidente, según declaró el sheriff del condado de Polk, Grady Judd, en una rueda de prensa.

“Fue un accidente horrible”, dijo Judd. “Fue una mañana terrible y trágica. Una preciosa chica de décimo grado perdió la vida”.

El autobús circulaba por una carretera de Winter Haven poco después de las 6 de la mañana cuando el auto que venía en sentido contrario cruzó la línea central y chocó contra el costado del autobús, cerca de las ruedas traseras, según explicó Judd. El impacto arrancó una rueda del autobús y provocó que este chocara de frente contra un Jeep que circulaba en sentido contrario, el cual se incendió.

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Una persona que viajaba en el Jeep falleció. Judd señaló que entre cinco y siete personas fueron trasladadas al hospital con lesiones que podrían ser traumáticas y que, a primera hora del lunes, una de ellas seguía en estado crítico.

El autobús transportaba a 39 personas en total: 37 alumnos de escuela superior, el conductor del autobús y la hija de este. Judd explicó que los equipos de emergencia dedicaron las primeras horas a trasladar a los heridos al hospital, identificarlos y reunir a los alumnos con sus padres.

“Creo que esta es la tragedia de autobús más terrible que hemos vivido en décadas, por lo que yo recuerdo”, afirmó Judd.

Hace poco más de un mes, el 3 de septiembre, otro autobús escolar del condado de Polk se vio implicado en un accidente en Lakeland. Las autoridades indicaron que no había alumnos en el autobús en ese momento y que una persona sufrió lesiones que no ponían en peligro su vida.

El superintendente de las Escuelas Públicas del Condado de Polk, Frederick Heid, ha declarado que los alumnos realizan simulacros sobre cómo abandonar un autobús que haya sufrido un accidente.

“Este suceso podría haber sido mucho peor. Ya pueden ver el estado en que se encuentra el autobús y su posición actual”, afirmó Heid. El sheriff y el superintendente celebraron su rueda de prensa justo delante del autobús volcado, que había quedado detenido en una zanja junto a la carretera.

Las imágenes tomadas desde un helicóptero por WESH-TV a última hora de la mañana mostraban una escena espantosa del accidente. La parte delantera del autobús escolar era un amasijo de metal destrozado y parecía que le faltaba una de sus cuatro ruedas traseras, ya que yacía volcado sobre el techo.

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Justin Sharpless, presidente del consejo escolar del condado de Polk, pidió a la comunidad que se uniera para apoyar a la familia de la niña fallecida, así como al colegio y al personal del centro.

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