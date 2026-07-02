Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Tras una semana de los terremotos: Delcy Rodríguez anuncia que aún no termina la búsqueda de sobrevivientes en Venezuela

Equipos de rescate internacionales trabajan contra el reloj pues deben regresar pronto a sus países

2 de julio de 2026 - 8:45 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Miles de personas buscan a uno o más familiares en medio de la angustia. Fotos de niños, de ancianos, de parejas, junto con sus nombres y descripción, así como un número de teléfono para recibir datos, inundan las paredes de los hospitales.Así luce el muro de fotografías y mensajes para localizar a familiares en el Hospital Pérez Carreño en Caracas. Una persona recibe atención medica en el hospital Domingo Luciani de Petare de Caracas.
1 / 11 | Tras una semana de los terremotos: Delcy Rodríguez anuncia que aún no termina la búsqueda de sobrevivientes en Venezuela. Miles de personas buscan a uno o más familiares en medio de la angustia. Fotos de niños, de ancianos, de parejas, junto con sus nombres y descripción, así como un número de teléfono para recibir datos, inundan las paredes de los hospitales. - Raúl Martínez
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Caracas - La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció la noche de este miércoles que las labores de búsqueda y rescate de supervivientes continúan en su país, tras una semana de los fuertes terremotos que causaron al menos 2,295 muertos y 11,267 heridos.

RELACIONADAS

“Tenemos esperanza y fe”, dijo la mandataria en un acto transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), durante el que condecoró a las delegaciones de rescatistas de Italia y Suiza.

La líder chavista dio estas declaraciones cuando un grupo de rescatistas de varios países llevan más de 60 horas en una operación de salvamento de un superviviente que se encuentra bajo los escombros de un edificio colapsado en el estado costero de La Guaira, el más afectado por los sismos.

Rodríguez aseguró que su país vive “una de las peores tragedias naturales que haya conocido en su historia” y expresó su agradecimiento a los expertos de 31 naciones que han ido a Venezuela a “socorrer y dar vida”.

Tras el doble terremoto del 24 de junio en Venezuela, equipos de rescate de 51 delegaciones internacionales han llegado al país con 3,660 rescatistas extranjeros, 148 perros y 49 vehículos de apoyo. En la imagen, equipos de Argentina.Una rescatista abraza a su perro antes de abordar un vuelo humanitario de la Fuerza Aérea Brasileña con destino a Venezuela. Un rescatista turco trabaja con un perro de búsqueda frente a un edificio donde se busca a sobrevivientes del terremoto en La Guaira.
1 / 9 | Rescatistas de cuatro patas: más de 140 perros laboran en la búsqueda de sobrevivientes en Venezuela. Tras el doble terremoto del 24 de junio en Venezuela, equipos de rescate de 51 delegaciones internacionales han llegado al país con 3,660 rescatistas extranjeros, 148 perros y 49 vehículos de apoyo. En la imagen, equipos de Argentina. - Matias Delacroix

El despliegue de 3,000 rescatistas internacionales ha permitido salvar con vida a 12 personas que quedaron atrapadas bajo los escombros tras el doble terremoto de magnitud 7.2 y 7.5 del pasado 24 de junio, confirmó a EFE el equipo de las Naciones Unidas para la Evaluación y Coordinación de Desastres (Undac).

El chileno Sebastián Mocarquer, parte de Undac, señaló que quedan días para seguir trabajando en Venezuela, pero este tiempo es finito. Los equipos de rescate irán retornando a sus países y habrá una transición para empezar a recuperar los restos de los fallecidos, de lo que se encargan las autoridades venezolanas, por cuestiones de equipamiento, legales y forenses.

“La ayuda va a llegar”: así es el primer vuelo humanitario a Venezuela

“La ayuda va a llegar”: así es el primer vuelo humanitario a Venezuela

Con 10,000 libras de artículos de primera necesidad, celebridades, empresas y organizaciones sin fines de lucro en Puerto Rico se unieron para que salieran los primeros vuelos con ayuda humanitaria para sobrevivientes de los terremotos.

El equipo neerlandés anunció este miércoles que da por concluida su misión, al reducirse las posibilidades de encontrar a personas con vida.

En su último balance, el Ejecutivo venezolano indicó que unas 6,461 personas han sido rescatadas.

Tags
VenezuelaTerremotosTerremotos en el mundoDelcy RodríguezBreaking News
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 2 de julio de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: