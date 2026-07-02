1 / 11 Tras una semana de los terremotos: Delcy Rodríguez anuncia que aún no termina la búsqueda de sobrevivientes en Venezuela

Miles de personas buscan a uno o más familiares en medio de la angustia. Fotos de niños, de ancianos, de parejas, junto con sus nombres y descripción, así como un número de teléfono para recibir datos, inundan las paredes de los hospitales.

Raúl Martínez