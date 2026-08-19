Fuertes aguaceros provocan advertencia de inundaciones en varios pueblos de Puerto Rico

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El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) emitió este miércoles una advertencia de inundaciones para varios municipios de Puerto Rico que experimentan fuertes aguaceros asociados a una onda tropical que cruza la región.

Según la dependencia federal, los siguientes pueblos se encuentran bajo la advertencia de inundaciones:

Aguada, Aguadilla, Isabela, Moca, Quebradillas y San Sebastián: hasta las 3:00 p.m.

De acuerdo con la agencia meteorológica, a la 1:22 p.m., el radar Doppler registró lluvias intensas asociadas a tronadas.

Entre una a tres pulgadas de lluvia ya han caído en los municipios afectados y se espera al menos entre una a dos pulgadas adicionales de precipitación.

Más temprano, la meteoróloga María Novoa, del SNM, anticipó que la mayor actividad de lluvia se esperaba a partir del mediodía, principalmente sobre sectores del noroeste de Puerto Rico, donde podrían registrarse acumulaciones de agua en carreteras y áreas de pobre drenaje.

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