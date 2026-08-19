Fuertes aguaceros provocan advertencia de inundaciones en varios pueblos de Puerto Rico
El radar Doppler estimó entre una y tres pulgadas de precipitación en seis municipios
19 de agosto de 2026 - 2:26 PM
19 de agosto de 2026 - 2:26 PM
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El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) emitió este miércoles una advertencia de inundaciones para varios municipios de Puerto Rico que experimentan fuertes aguaceros asociados a una onda tropical que cruza la región.
Según la dependencia federal, los siguientes pueblos se encuentran bajo la advertencia de inundaciones:
De acuerdo con la agencia meteorológica, a la 1:22 p.m., el radar Doppler registró lluvias intensas asociadas a tronadas.
Entre una a tres pulgadas de lluvia ya han caído en los municipios afectados y se espera al menos entre una a dos pulgadas adicionales de precipitación.
Más temprano, la meteoróloga María Novoa, del SNM, anticipó que la mayor actividad de lluvia se esperaba a partir del mediodía, principalmente sobre sectores del noroeste de Puerto Rico, donde podrían registrarse acumulaciones de agua en carreteras y áreas de pobre drenaje.
En contraste, las acumulaciones previstas para el este y el interior este de la isla serían limitadas, incluido el sector donde se encuentra la cuenca del embalse Carraízo.
⚠️AGUADA, AGUADILLA, ISABELA, MOCA, QUEBRADILLAS & SAN SEBASTIAN⚠️— NWS San Juan (@NWSSanJuan) August 19, 2026
Flood Advisory | Advertencia de Inundaciones
Until | Hasta: 3:00 PM AST August 19, 2026#PRwx pic.twitter.com/y0nrrne6EL
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