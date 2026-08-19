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Fuertes aguaceros provocan advertencia de inundaciones en varios pueblos de Puerto Rico

El radar Doppler estimó entre una y tres pulgadas de precipitación en seis municipios

19 de agosto de 2026 - 2:26 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Las acumulaciones previstas para el este y el interior este de la isla serían limitadas. (Nahira Montcourt)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Nota del editor: visita nuestra nueva sección de El Tiempo, en la cual podrás ver un radar en vivo y conocer el pronóstico según el pueblo donde vives.

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El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) emitió este miércoles una advertencia de inundaciones para varios municipios de Puerto Rico que experimentan fuertes aguaceros asociados a una onda tropical que cruza la región.

Según la dependencia federal, los siguientes pueblos se encuentran bajo la advertencia de inundaciones:

  • Aguada, Aguadilla, Isabela, Moca, Quebradillas y San Sebastián: hasta las 3:00 p.m.

De acuerdo con la agencia meteorológica, a la 1:22 p.m., el radar Doppler registró lluvias intensas asociadas a tronadas.

Entre una a tres pulgadas de lluvia ya han caído en los municipios afectados y se espera al menos entre una a dos pulgadas adicionales de precipitación.

Más temprano, la meteoróloga María Novoa, del SNM, anticipó que la mayor actividad de lluvia se esperaba a partir del mediodía, principalmente sobre sectores del noroeste de Puerto Rico, donde podrían registrarse acumulaciones de agua en carreteras y áreas de pobre drenaje.

En contraste, las acumulaciones previstas para el este y el interior este de la isla serían limitadas, incluido el sector donde se encuentra la cuenca del embalse Carraízo.

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Breaking NewsServicio Nacional de MeteorologíaMeteorologíaTiempo en Puerto Rico
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Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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