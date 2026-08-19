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Onda tropical cruza la región: ¿qué zonas recibirán más lluvia?

Anticipan un aumento de humedad y aguaceros, antes de la llegada de polvo del Sahara

19 de agosto de 2026 - 8:39 AM

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Durante las primeras horas del día, la mayoría de los aguaceros se mantenía sobre las aguas. (Carlos Giusti/Staff)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Una onda tropical que cruza este miércoles por la región provocará un aumento en la humedad y favorecerá el desarrollo de aguaceros durante la tarde.

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La mayor actividad de lluvia se espera a partir del mediodía, principalmente sobre sectores del noroeste de Puerto Rico, donde podrían registrarse acumulaciones de agua en carreteras y áreas de pobre drenaje, informó la meteoróloga María Novoa, del Servicio Nacional de Meteorología (SNM).

Durante las primeras horas del día, la mayoría de los aguaceros se mantenía sobre las aguas, pero la humedad asociada a la onda tropical continuará aumentando a medida que avance la jornada.

En contraste, las acumulaciones previstas para el este y el interior este de la isla serían limitadas, incluido el sector donde se encuentra la cuenca del embalse Carraízo.

“De haber actividad de lluvia, pudiera ser pero muy limitada”, explicó Novoa.

Aunque el SNM anticipa períodos de lluvia durante los próximos siete días, las cantidades serían limitadas y este miércoles podría ser la jornada con mayor actividad de precipitación.

Así lucía el embalse y represa Carraízo, en Trujillo Alto, el 7 de agosto de 2026, el mismo día en que el gobierno inició un plan de racionamiento de agua ante los bajos niveles provocados por una sequía extrema.El embalse entró en nivel de ajustes operacionales debido a la poca lluvia que ha caído en la zona prácticamente desde el inicio del 2026.Así lucen los embalses el viernes.
1 / 27 | 📷 En fotos: así luce Carraízo el día en que comenzó el racionamiento. Así lucía el embalse y represa Carraízo, en Trujillo Alto, el 7 de agosto de 2026, el mismo día en que el gobierno inició un plan de racionamiento de agua ante los bajos niveles provocados por una sequía extrema. - Alejandro Granadillo

“De todos modos, no se ve muy prometedor para el área este”, sostuvo la meteoróloga.

Por otro lado, las temperaturas continuaban en aumento durante la mañana, por lo que el SNM no descartó emitir alguna advertencia de calor a medida que transcurra el día.

Tras el paso de la onda tropical, se espera una transición hacia condiciones más secas. Además, polvo del Sahara podría comenzar a llegar tarde esta noche, con concentraciones entre bajas y moderadas durante el jueves.

Ante la llegada de las partículas, el SNM recomendó a las personas sensibles al polvo del Sahara seguir las recomendaciones de sus médicos.

Mientras, el Centro Nacional de Huracanes (CNH) no monitorea ningún sistema con potencial de desarrollo ciclónico durante los próximos siete días.

En cuanto a las condiciones marítimas, el riesgo de corrientes marinas se mantiene bajo este miércoles, pero aumentará a moderado a partir del jueves.

El riesgo de incendios también permanece bajo, pues las condiciones previstas no son favorables para su desarrollo o propagación.

Tags
Breaking NewsServicio Nacional de MeteorologíaMeteorologíaTiempo en Puerto RicoOndas tropicalesPolvo del Sahara
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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