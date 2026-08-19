Onda tropical cruza la región: ¿qué zonas recibirán más lluvia?

Una onda tropical que cruza este miércoles por la región provocará un aumento en la humedad y favorecerá el desarrollo de aguaceros durante la tarde.

La mayor actividad de lluvia se espera a partir del mediodía, principalmente sobre sectores del noroeste de Puerto Rico, donde podrían registrarse acumulaciones de agua en carreteras y áreas de pobre drenaje, informó la meteoróloga María Novoa, del Servicio Nacional de Meteorología (SNM).

Durante las primeras horas del día, la mayoría de los aguaceros se mantenía sobre las aguas, pero la humedad asociada a la onda tropical continuará aumentando a medida que avance la jornada.

En contraste, las acumulaciones previstas para el este y el interior este de la isla serían limitadas, incluido el sector donde se encuentra la cuenca del embalse Carraízo.

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“De haber actividad de lluvia, pudiera ser pero muy limitada”, explicó Novoa.

Aunque el SNM anticipa períodos de lluvia durante los próximos siete días, las cantidades serían limitadas y este miércoles podría ser la jornada con mayor actividad de precipitación.

1 / 27 | 📷 En fotos: así luce Carraízo el día en que comenzó el racionamiento. Así lucía el embalse y represa Carraízo, en Trujillo Alto, el 7 de agosto de 2026, el mismo día en que el gobierno inició un plan de racionamiento de agua ante los bajos niveles provocados por una sequía extrema. - Alejandro Granadillo 1 / 27 📷 En fotos: así luce Carraízo el día en que comenzó el racionamiento Así lucía el embalse y represa Carraízo, en Trujillo Alto, el 7 de agosto de 2026, el mismo día en que el gobierno inició un plan de racionamiento de agua ante los bajos niveles provocados por una sequía extrema. Alejandro Granadillo Compartir

“De todos modos, no se ve muy prometedor para el área este”, sostuvo la meteoróloga.

Por otro lado, las temperaturas continuaban en aumento durante la mañana, por lo que el SNM no descartó emitir alguna advertencia de calor a medida que transcurra el día.

Tras el paso de la onda tropical, se espera una transición hacia condiciones más secas. Además, polvo del Sahara podría comenzar a llegar tarde esta noche, con concentraciones entre bajas y moderadas durante el jueves.

Ante la llegada de las partículas, el SNM recomendó a las personas sensibles al polvo del Sahara seguir las recomendaciones de sus médicos.

Mientras, el Centro Nacional de Huracanes (CNH) no monitorea ningún sistema con potencial de desarrollo ciclónico durante los próximos siete días.

En cuanto a las condiciones marítimas, el riesgo de corrientes marinas se mantiene bajo este miércoles, pero aumentará a moderado a partir del jueves.