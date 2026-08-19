Monitoreo diario: bajan los niveles de 16 de los 19 embalses

En medio de las condiciones de sequía que persisten en Puerto Rico, 16 de los 19 embalses monitoreados por la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) registraron descensos en sus niveles, según la gráfica más reciente publicada por la corporación pública.

La última vez que una cantidad similar de embalses registró descensos simultáneamente fue aproximadamente hace más de un mes.

Entre los cuerpos de agua que perdieron nivel se encuentra Carraízo, cuyos abonados permanecen sujetos a un plan de racionamiento. El embalse, que se encuentra en la categoría de “ajustes operacionales”, bajó seis centímetros y se ubicó en 37.63 metros.

De continuar la reducción y alcanzar los 37 metros, Carraízo entraría al nivel de “control”, el próximo escalón dentro de la gráfica operacional de la AAA.

Niveles de los embalses, según los datos publicados por la AAA a las 5:00 a.m. de este miércoles, 19 de agosto de 2026. (AAA)

Por su parte, La Plata registró una reducción de nueve centímetros, hasta situarse en 45.62 metros. El embalse permanece en nivel de “observación”, pero se acerca al umbral de 44.90 metros, a partir del cual pasaría a “ajustes operacionales”.

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La AAA ha descartado, por el momento, implementar un plan de racionamiento para los abonados que se suplen de La Plata, pese a reclamos de alcaldes de municipios servidos por ese sistema ante la reducción sostenida en sus niveles.

El embalse Cidra, que al igual que Carraízo se encuentra bajo “ajustes operacionales”, disminuyó un centímetro y se ubicó en 400.14 metros.

En total, según la gráfica de la AAA, dos embalses se encuentran en nivel de ajustes operacionales, cuatro bajo observación, uno en nivel de desborde y 12 en nivel de seguridad.

Otros descensos significativos se registraron en Fajardo, que perdió 12 centímetros y se situó en 47.01 metros; Río Blanco, en Naguabo, que bajó ocho centímetros, hasta 24.87 metros; y Toa Vaca, en Villalba, que disminuyó dos centímetros y se ubicó en 147.36 metros.

1 / 7 | Otro embalse en descenso: así luce La Plata. El nivel del embalse La Plata bajó 60 centímetros en una semana, una disminución que mantiene en alerta sobre el futuro del abasto de agua. - dennis rivera bello 1 / 7 Otro embalse en descenso: así luce La Plata El nivel del embalse La Plata bajó 60 centímetros en una semana, una disminución que mantiene en alerta sobre el futuro del abasto de agua. dennis rivera bello Compartir

También reflejaron reducciones Carite, de dos centímetros, hasta 541.86 metros; Patillas, de cuatro centímetros, hasta 63.58 metros; Guineo, de seis centímetros, hasta 902.34 metros; y Guayabal, de dos centímetros, hasta 102.33 metros.

A estos se suman Garzas, con una merma de siete centímetros, hasta 735.99 metros; Guayo, que registró la mayor reducción de la jornada al bajar 31 centímetros, hasta 442.89 metros; Loco, con tres centímetros menos, hasta 69.84 metros; y Dos Bocas, que perdió 14 centímetros y se ubicó en 88.80 metros.

Mientras, Guajataca disminuyó dos centímetros, hasta 195.92 metros, y Cerrillos bajó cinco centímetros, para situarse en 167.77 metros.

En contraste, Matrullas mantuvo el mismo nivel reportado el martes, mientras que solo dos embalses registraron aumentos. Luchetti, en Yauco, subió 31 centímetros, y Caonillas, en Utuado, aumentó dos centímetros.