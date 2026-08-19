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Monitoreo diario: bajan los niveles de 16 de los 19 embalses

Carraízo perdió seis centímetros y se acerca al umbral de control, mientras La Plata continúa aproximándose a ajustes operacionales en medio de la sequía

19 de agosto de 2026 - 7:54 AM

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La última vez que una cantidad similar de embalses registró descensos simultáneamente fue hace más de un mes. (Alejandro Granadillo)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

En medio de las condiciones de sequía que persisten en Puerto Rico, 16 de los 19 embalses monitoreados por la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) registraron descensos en sus niveles, según la gráfica más reciente publicada por la corporación pública.

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La última vez que una cantidad similar de embalses registró descensos simultáneamente fue aproximadamente hace más de un mes.

Entre los cuerpos de agua que perdieron nivel se encuentra Carraízo, cuyos abonados permanecen sujetos a un plan de racionamiento. El embalse, que se encuentra en la categoría de “ajustes operacionales”, bajó seis centímetros y se ubicó en 37.63 metros.

De continuar la reducción y alcanzar los 37 metros, Carraízo entraría al nivel de “control”, el próximo escalón dentro de la gráfica operacional de la AAA.

Niveles de los embalses, según los datos publicados por la AAA a las 5:00 a.m. de este miércoles, 19 de agosto de 2026.
Niveles de los embalses, según los datos publicados por la AAA a las 5:00 a.m. de este miércoles, 19 de agosto de 2026. (AAA)

Por su parte, La Plata registró una reducción de nueve centímetros, hasta situarse en 45.62 metros. El embalse permanece en nivel de “observación”, pero se acerca al umbral de 44.90 metros, a partir del cual pasaría a “ajustes operacionales”.

La AAA ha descartado, por el momento, implementar un plan de racionamiento para los abonados que se suplen de La Plata, pese a reclamos de alcaldes de municipios servidos por ese sistema ante la reducción sostenida en sus niveles.

El embalse Cidra, que al igual que Carraízo se encuentra bajo “ajustes operacionales”, disminuyó un centímetro y se ubicó en 400.14 metros.

En total, según la gráfica de la AAA, dos embalses se encuentran en nivel de ajustes operacionales, cuatro bajo observación, uno en nivel de desborde y 12 en nivel de seguridad.

Otros descensos significativos se registraron en Fajardo, que perdió 12 centímetros y se situó en 47.01 metros; Río Blanco, en Naguabo, que bajó ocho centímetros, hasta 24.87 metros; y Toa Vaca, en Villalba, que disminuyó dos centímetros y se ubicó en 147.36 metros.

El nivel del embalse La Plata bajó 60 centímetros en una semana, una disminución que mantiene en alerta sobre el futuro del abasto de agua.La Plata registró este domingo una lectura de 46.38 metros, según datos del Servicio Geológico de Estados Unidos.El descenso de La Plata ocurre mientras la AAA también trabaja con Carraízo, donde anunció un proyecto de dragado en seco para remover inicialmente 500,000 yardas cúbicas o más de material de sus orillas.
1 / 7 | Otro embalse en descenso: así luce La Plata. El nivel del embalse La Plata bajó 60 centímetros en una semana, una disminución que mantiene en alerta sobre el futuro del abasto de agua. - dennis rivera bello

También reflejaron reducciones Carite, de dos centímetros, hasta 541.86 metros; Patillas, de cuatro centímetros, hasta 63.58 metros; Guineo, de seis centímetros, hasta 902.34 metros; y Guayabal, de dos centímetros, hasta 102.33 metros.

A estos se suman Garzas, con una merma de siete centímetros, hasta 735.99 metros; Guayo, que registró la mayor reducción de la jornada al bajar 31 centímetros, hasta 442.89 metros; Loco, con tres centímetros menos, hasta 69.84 metros; y Dos Bocas, que perdió 14 centímetros y se ubicó en 88.80 metros.

Mientras, Guajataca disminuyó dos centímetros, hasta 195.92 metros, y Cerrillos bajó cinco centímetros, para situarse en 167.77 metros.

En contraste, Matrullas mantuvo el mismo nivel reportado el martes, mientras que solo dos embalses registraron aumentos. Luchetti, en Yauco, subió 31 centímetros, y Caonillas, en Utuado, aumentó dos centímetros.

Así lucía el embalse y represa Carraízo, en Trujillo Alto, el 7 de agosto de 2026, el mismo día en que el gobierno inició un plan de racionamiento de agua ante los bajos niveles provocados por una sequía extrema.El embalse entró en nivel de ajustes operacionales debido a la poca lluvia que ha caído en la zona prácticamente desde el inicio del 2026.Así lucen los embalses el viernes.
1 / 27 | 📷 En fotos: así luce Carraízo el día en que comenzó el racionamiento. Así lucía el embalse y represa Carraízo, en Trujillo Alto, el 7 de agosto de 2026, el mismo día en que el gobierno inició un plan de racionamiento de agua ante los bajos niveles provocados por una sequía extrema. - Alejandro Granadillo
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ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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