Yolandita Monge y Tita Guerrero sin miedo a proclamar que son mujeres “sexygenarias”

Yolandita Monge y Tita Guerrero son dos artistas de energía inagotable en y fuera del escenario. Son dos mujeres que nunca han ocultado su edad y lo exclaman con orgullo. La cantante tiene 70 años, mientras que la actriz y comediante vive a plenitud sus 60.

La artistas se conocieron en el 1989, cuando Guerrero pudo cumplir el sueño de bailar en un espectáculo de Monge. “Recuerdo que le dije a mami: ‘voy a bailar en el show de Yolandita’, y no lo podía ni creer, era mi gran sueño”, rememoró la comediante en un encuentro que ambas tuvieron hoy, jueves, con El Nuevo Día.

La presentadora del programa “Viva la tarde” de Wapa Televisión luego se mudó a Los Ángeles y las artistas se distanciaron. Al Guerrero regresar a la isla se reencontraron en una presentación en el Club Caribe, donde los bailarines de aquella época (los años 80 y 90) le prepararon una sorpresa a Monge. Desde entonces, las artistas volvieron a conectar, han viajado juntas, profesan la misma espiritualidad y además de considerarse amigas, ahora emprenden un nuevo proyecto que las unirá con más fuerza.

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¿Tita Guerrero y Yolandita Monge juntas? Sí, y vienen con todo La comediante y la cantante unen sus talentos en el show “Vivencias de una sexygenaria”.

Monge y Guerrero subirán por primera vez juntas a las tablas en una comedia musical que rompe estigmas sobre la edad, combina el humor, canciones y vivencias personales, y que, según adelantaron nadie debe perderse si quieren reír y pasarla bien. Las artistas presentarán el espectáculo de comedia “Vivencias de una Sexygenaria” el sábado 13 de febrero de 2027 a las 8:30 p.m. en el Centro de Bellas Artes de Caguas.

En el encuentro, las artistas reflexionarán sobre la realidad de la mujer después de cumplir 60 años desde la perspectivas de cada una y con la base humorística que las caracteriza.

“Es la primera vez que nos juntamos a hacer algo de nosotras. Yolandita es muy buena actriz y ama el teatro. Yo decía: hay que hacer más teatro. Vamos a tirarnos juntas y nos lanzamos en este proyecto”, reveló Guerrero.

El espectáculo combina “stand up”, canciones y parodias de los temas de Monge, además de fotos y videos de sus carreras. Entre los temas que abordarán están las hormonas, el sexo, la menopausia y todo los estigmas y sellos que le colocan a las mujeres por la edad.

“La gente piensa que después de cierta edad se acabó. Para mí es cuando empieza la vida. Todo es la actitud. Tengo 70 años y lo digo sin pena alguna. Vivo a plenitud y me siento feliz”, sostuvo la voz de “Quítame este hombre del corazón”.

Según explicaron, el público verá a cada una a través de los ojos de la otra. “Van a ver a Yolandita desde mi punto de vista y a Tita desde el punto de vista de Yolandita”, mencionó la cantante.

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Yolandita Monge y Tita Guerrero (Suministrada)

Una doble vara

Las artistas criticaron que a las mujeres, especialmente en el medio artístico, se les juzgue con más fuerza por la edad que a los hombres. Como ejemplo, mencionaron al actor George Clooney, quien sigue siendo considerado un galán mientras las actrices que lo acompañan en proyectos procuran que sean jóvenes. Lo mismo ocurre con presentadores de noticias “que sigue siendo el mismo y le colocan a una mujer ancla más joven”, soltó Guerrero.

“La doble vara con la mujer en el medio artístico es peor, porque nos bombardean constantemente el por qué te pones esa ropa, ya tú tienes cierta edad. Te ves como una momia, porque no te retiras, esa ropa es de jovencita. Queremos decir que a nosotras nos importa un pepino. Nosotras vivimos esta edad con orgullo y la edad no debe limitar a nadie en lo que quiere hacer en su vida”, aseguró Monge.

Más allá del escenario, las artistas destacaron el vínculo que las une, basado en la espiritualidad y en el equilibrio mutuo cuando una de las dos está nerviosa o emocionada.

Monge señaló que ha aprendido de Guerrero a reírse de sí misma. “Tenía la tendencia de llorar por dentro, de llorar sola. De que nadie me vea, porque he tenido unas situaciones difíciles. Cada vez eso (de llorar) dura menos tiempo”, dijo la cantante que enviudó en el 2014 ante la muerte de su esposo el productor Topy Mamery.

Guerrero relató que, durante el viaje que hicieron hace dos años, Monge le confesó que no había puesto su árbol de Navidad desde que falleció su esposo. La actriz buscó la manera de que la cantante viera la época con una nueva perspectiva. “Los recuerdos nunca se van a ir. Pero ahora tienes nietos, creas otra Navidad y vives ese momento”, indicó Guerrero.

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De inmediato, Monge respondió “así ha sido mis nietos y mis hijos me han llenado de otros hermosos recuerdos”.

Ambas coincidieron en la importancia de no retirarse por la edad y más cuando están a punto de cumplir un proyecto que se da 40 años más tarde de haberse conocido.