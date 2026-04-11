Tita Guerrero celebra 60 años con nuevo “look” y buenos deseos

Hablar de Tita Guerrero es hablar de una auténtica “caja de sorpresas”. A lo largo de tres décadas y media, esta artista ha logrado dominar con la misma maestría el baile, la actuación dramática y la comedia, convirtiéndose en una figura imprescindible del entretenimiento puertorriqueño.

La risa de la presentadora no es casualidad; es una herencia. Inspirada por la chispa de su madre, quien encantaba a todos en las fiestas con sus chistes, Guerrero transformó ese deseo infantil de hacer feliz a la gente en una exitosa carrera profesional en las tablas y la pantalla.

Desde sus inicios como bailarina hasta su consolidación como una de las comediantes y presentadoras más influyentes de la televisión actual, la trayectoria de la multifacética representa la evolución del arte escénico en Puerto Rico. Su capacidad para reinventarse, de igual manera, ha dejado una huella imborrable en la cultura popular.

PUBLICIDAD

El pasado jueves, 9 de abril, Guerrero cumplió 60 años. Como era de esperarse, las felicitaciones de amigos, colegas y familiares no se hicieron esperar.

Buenos deseos

A continuación algunas de las dedicatorias que publicaron para la coanfitriona de “Viva la tarde” de Wapa Televisión:

“¡Señora Sánchez, señores! Mi amiga, compañera, colega, María Rodríguez Guerrero, llegó al 6to piso y se ve espectacular. Felicidades y sigue con esa energía y brillo. Te adoro, condená”, expresó el periodista Normando Valentín.

Luz Nereida Vélez, por su parte, le comentó: “Sigues igual de hermosa y lo mejor de todo, tu actitud. Que este año esté llenito de mucho amor y bendiciones. ¡Feliz cumpleaños!”.

La presentadora Ivonne Orsini, una de las mejores amigas de la comediante, le dejó saber que la celebración que tuvo en “Viva la tarde” estuvo “linda”. “Seguimos la fiesta”, prometió.

Olga Tañón se unió al festejo. “¡Chuliquinstrokin bella! ‘Happy birthday’! Aguacero de bendiciones", le deseó.

Otra de sus amigas y colegas, Suzette Bacó, agregó: “Gracias por estar en mi vida. Te amo. El recorte te queda bello”.