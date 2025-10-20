Antonio Sánchez “El Gangster” y Tita Guerrero anticipan nuevo proyecto juntos: ¿Vuelven a la radio?

El veterano locutor Antonio Sánchez “El Gangster” sigue sumando pistas sobre lo que será su nuevo proyecto profesional tras su salida en septiembre del programa El Circo de La Mega (106.9 FM), luego de 17 años en la emisora.

Sánchez compartió la semana pasada una publicación con el también talento radial y productor Wilfred Morales, con quien laboró por muchos años en las ondas radiales del país. La fotografía de ambos juntos, provocó revuelo en las redes sociales, puesto que parece que se avecina un nuevo encuentro laboral de Morales y Sánchez.

“Lo que viene no es paleta pa’ nene chiquito”, lee el mensaje de la foto que acompañó Sánchez con el “hashtag” #teveoalotrolado en sus redes sociales.

Hoy, lunes, El Gangster vuelve a encender alarmas con una nueva publicación en las redes sociales con su excompañera de radio, la actriz y presentadora Tita Guerrero. Guerrero y Sánchez laboraron juntos en El Circo de La Mega por casi siete años.

PUBLICIDAD

“No es, qué? Sino con quién #teveoalotrolao“, lee el mensaje que acompaña el video publicado por Sánchez en sus redes sociales.

La actriz se despidió de El Circo de La Mega en diciembre de 2023. Mientras que Sánchez tuvo que despedirse de su antiguo compañero José Vallenilla “Funky Joe” al no renovar contrato con la empresa Spanish Broadcasting System (SBS). Ambos locutores llevaban más 40 años, siendo una de las parejas radiales más longevas en la isla.

Funky Joe, entretanto, continúa en el programa radial junto al padre Orlando Lugo y Sonya Cortés.