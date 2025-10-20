Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
20 de octubre de 2025
88°lluvia ligera
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Antonio Sánchez “El Gangster” y Tita Guerrero anticipan nuevo proyecto juntos: ¿Vuelven a la radio?

El locutor que se despidió en septiembre de La Mega estación arma con antiguos colegas su próxima producción

20 de octubre de 2025 - 10:18 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Antonio Sánchez "El Ganster", Tita Guerrero y Kacho Santiago en la presentación de la nueva propuesta del programa "Mira que TVO". (Primera Hora /Pipo Reyes)
Antonio Sánchez y Tita Guerrero. (GFR Media /Pipo Reyes) (Archivo)
Damaris Hernández Mercado
Por Damaris Hernández Mercado
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidadamaris.hernandez@gfrmedia.com

El veterano locutor Antonio Sánchez “El Gangster” sigue sumando pistas sobre lo que será su nuevo proyecto profesional tras su salida en septiembre del programa El Circo de La Mega (106.9 FM), luego de 17 años en la emisora.

RELACIONADAS

Sánchez compartió la semana pasada una publicación con el también talento radial y productor Wilfred Morales, con quien laboró por muchos años en las ondas radiales del país. La fotografía de ambos juntos, provocó revuelo en las redes sociales, puesto que parece que se avecina un nuevo encuentro laboral de Morales y Sánchez.

“Lo que viene no es paleta pa’ nene chiquito”, lee el mensaje de la foto que acompañó Sánchez con el “hashtag” #teveoalotrolado en sus redes sociales.

Hoy, lunes, El Gangster vuelve a encender alarmas con una nueva publicación en las redes sociales con su excompañera de radio, la actriz y presentadora Tita Guerrero. Guerrero y Sánchez laboraron juntos en El Circo de La Mega por casi siete años.

“No es, qué? Sino con quién #teveoalotrolao“, lee el mensaje que acompaña el video publicado por Sánchez en sus redes sociales.

La actriz se despidió de El Circo de La Mega en diciembre de 2023. Mientras que Sánchez tuvo que despedirse de su antiguo compañero José Vallenilla “Funky Joe” al no renovar contrato con la empresa Spanish Broadcasting System (SBS). Ambos locutores llevaban más 40 años, siendo una de las parejas radiales más longevas en la isla.

Funky Joe, entretanto, continúa en el programa radial junto al padre Orlando Lugo y Sonya Cortés.

Sánchez y Guerrero también trabajaron juntos en televisión, bajo las producciones que realizó por años El Gangster.

Tags
Antonio SánchezTita GuerreroRadio
ACERCA DEL AUTOR
Damaris Hernández Mercado
Damaris Hernández MercadoArrow Icon
Natural de Naranjito, Damaris Hernández Mercado inició labores en la industria de las comunicaciones en Puerto Rico en 2000. Ha laborado por más de dos décadas para El Nuevo Día de...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 20 de octubre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: