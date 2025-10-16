¿“El Gangster” planifica su regreso a la radio?: “¿Esto está pasando?”
A través de sus redes sociales el locutor compartió una fotografía junto a otra destacada figura de las ondas radiales de la isla
16 de octubre de 2025 - 2:47 PM
Septiembre de 2025 cerró con una noticia que revolucionó a la industria del entretenimiento nacional. Tras más de 40 años destacado en la radio junto a José Rafael “Funky Joe” Vallenilla, el locutor Antonio “El Gangster” Sánchez anunció su retiro de “El circo de La Mega”.
La decisión del presentador puso fin a una de las parejas radiales más emblemáticas de Puerto Rico, aunque el programa continúa bajo la dirección de Vallenilla y otros integrantes.
Mientras tanto, Sánchez, se describe en su cuenta de Instagram como “chofer de Uber, en lo que aparece otra cosa”. Su publicación más reciente, sin embargo, indica que esa “otra cosa” podría estar cerca.
Durante la tarde de hoy, jueves, “El Gangster” compartió una fotografía junto al comediante, locutor y productor radial Wilfred Morales. La instantánea encendió las alarmas de sus seguidores de inmediato.
“Lo que viene no es paleta pa’ nene chiquito”, lee el mensaje de la foto que acompañó con el “hashtag” #teveoalotrolado
El intérprete de “Cholón” en la desaparecida serie de comedia de Telemundo, “El gran Bejuco”, de igual manera, lanzó una indirecta en su cuenta de Instagram.
“¿Esto está pasando? ¿O la foto es un truco de AI?”, escribió. Su publicación también tiene el mismo “hashtag” de Sánchez.
