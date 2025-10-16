Opinión
16 de octubre de 2025
89°lluvia ligera
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

¿“El Gangster” planifica su regreso a la radio?: “¿Esto está pasando?”

A través de sus redes sociales el locutor compartió una fotografía junto a otra destacada figura de las ondas radiales de la isla

16 de octubre de 2025 - 2:47 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Sánchez condujo el programa “No te duermas” desde el 1990 hasta el 2008. (GFR Media)
"El Gangster" condujo el programa “No te duermas” desde el 1990 hasta el 2008.
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Septiembre de 2025 cerró con una noticia que revolucionó a la industria del entretenimiento nacional. Tras más de 40 años destacado en la radio junto a José Rafael “Funky Joe” Vallenilla, el locutor Antonio “El Gangster” Sánchez anunció su retiro de “El circo de La Mega”.

La decisión del presentador puso fin a una de las parejas radiales más emblemáticas de Puerto Rico, aunque el programa continúa bajo la dirección de Vallenilla y otros integrantes.

Mientras tanto, Sánchez, se describe en su cuenta de Instagram como “chofer de Uber, en lo que aparece otra cosa”. Su publicación más reciente, sin embargo, indica que esa “otra cosa” podría estar cerca.

Durante la tarde de hoy, jueves, “El Gangster” compartió una fotografía junto al comediante, locutor y productor radial Wilfred Morales. La instantánea encendió las alarmas de sus seguidores de inmediato.

“Lo que viene no es paleta pa’ nene chiquito”, lee el mensaje de la foto que acompañó con el “hashtag” #teveoalotrolado

El intérprete de “Cholón” en la desaparecida serie de comedia de Telemundo, “El gran Bejuco”, de igual manera, lanzó una indirecta en su cuenta de Instagram.

“¿Esto está pasando? ¿O la foto es un truco de AI?”, escribió. Su publicación también tiene el mismo “hashtag” de Sánchez.

Los locutores comenzaron a trabajar juntos a principio de la década de 1980 en la Sultana del Oeste. En el 2008, lanzaron el proyecto “El Circo" de La Mega, primer programa radial en Puerto Rico transmitido simultáneamente por radio, televisión e internet.El Gángster reveló que su salida de La Mega no representa su retiro. (VANESSA.SERRA@GFRMEDIA.COM)
Fin a una era radial: El Gángster se separa de Funky Joe. Los locutores comenzaron a trabajar juntos a principio de la década de 1980 en la Sultana del Oeste. - Archivo
El Gángster Radio
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
