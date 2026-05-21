Stephen Colbert se despide hoy de su programa “The Late Show”

NUEVA YORK - La larga despedida de Stephen Colbert de la televisión nocturna termina el jueves por la noche cuando el presentador de “The Late Show” aparezca detrás de su escritorio de CBS por última vez.

No se ha revelado qué está previsto para el final, pero la gente de “The Late Show” ha tenido meses para preparar el final de la franquicia de 33 años de la cadena.

Entre los invitados de la última semana han estado Michael Keaton, Jon Stewart, Julia Louis-Dreyfus, Steven Spielberg, David Byrne y Bruce Springsteen, mientras que se ha versionado “It’s Raining Men” en “It’s Raining Fish”.

La CBS anunció el verano pasado que el programa de Colbert terminaría, alegando razones económicas, después de 11 temporadas. Pero Colbert es el líder de audiencia en la televisión nocturna. Muchos -incluido Colbert- han expresado su escepticismo de que las reiteradas críticas del presidente Donald Trump al programa no fueran un factor.

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La decisión de cerrar el programa se produjo después de que Paramount, la empresa matriz, llegara a un acuerdo de 16 millones de dólares en la demanda de Trump por una entrevista en “60 Minutes”, mientras Paramount esperaba la aprobación de su administración para una venta pendiente a Skydance Media. Colbert lo había calificado de “gran soborno”.

Dustin Kidd, profesor de sociología en la Universidad de Temple, señala que Colbert se marcha en la cima de su carrera y como líder de audiencia en el late night. Su cancelación no puede explicarse estrictamente por razones económicas.

“Yo diría que se puede responder, francamente, a través de la política”, dijo Kidd.

“Ha habido mucha presión política contra esta serie y mucha presión política dentro de la CBS en general. Y creo que eso tiene mucho más que ofrecer en términos de explicar por qué este espectáculo, en este momento“.

Los principales rivales de Colbert, “Jimmy Kimmel Live!” de ABC y “The Tonight Show with Jimmy Fallon” de NBC, emitirán sendas reposiciones el jueves por la noche a la misma hora que la despedida de Colbert.