Tita Guerrero enciende la Navidad antes de Halloween

En Puerto Rico, hay quienes decoran el árbol después de Acción de Gracias y otros la primera semana de diciembre. Sin embargo, también hay casos como los de Tita Guerrero, quien empieza la Navidad días antes de que los niños recojan los dulces el día de Halloween. Con esa mentalidad festiva, esta presentadora, comediante, actriz y autoproclamada “freak de la Navidad”, regresa a los escenarios con su espectáculo “Titazo navideño 2”.

Hasta el momento, el espectáculo estará en cartelera el sábado, 22 de noviembre de 2025, a las 8:30 p.m., y el domingo, 23 de noviembre de 2025, a las 5:00 p.m., en el Teatro Braulio Castillo de Bayamón, mientras que el sábado, 29 de noviembre de 2025, se presentará a las 8:30 p.m. en el Teatro Ideal de Yauco.

Esta será una versión adaptada, del espectáculo “Demasiada Tita Navidad”, que se presentó hace dos años en Centro de Bellas Artes de Caguas, en el Teatro Yágüez de Mayagüez y en el Centro de Bellas Artes de Santurce, con 14 bailarines, escenografía completa y hasta una pantalla gigante.

“Todo el mundo me decía: ‘Ven a Toa Alta, ven a Vega Baja’, entre otros, y esos teatros son más pequeños. Yo les explicaba que meter toda esa producción allí no es costoefectivo y no cabe”, indicó Guerrero sobre la producción del evento. “Entonces decidimos darle la oportunidad a la gente que no pudo venir a Bellas Artes o Mayagüez en 2023. Ahora vamos a Bayamón y Yauco, claro está con seis bailarines y una escenografía adaptada al espacio. Además de una que otra adaptación, porque no había pasado la residencia de Bad Bunny y no estaba tan de moda elementos tan puertorriqueños como la pava, entre otros”.

Tal y como explicó la artista, más que un espectáculo, “Titazo navideño 2” será una fiesta navideña con música, recuerdos, tradiciones y muchas carcajadas. Por eso, todo comenzará con una dosis de nostalgia y ternura que se transforma en una gran parranda teatral.

“Toda la primera parte es para explicar por qué me encanta tanto la Navidad. Van a ver fotos de las ‘charrearías’ que hacía mi papá en esa época, de todas las veces que me retrataron con Santa Claus en los K-Mart”, destacó la actriz cuyo nombre de pila es María Isabel Rodríguez Guerrero. “Después pasamos a ver cómo era mi Nochebuena en una marquesina, con toda la familia que llegaba y las personas que no veías en todo el año”. Además, el espectáculo contará con coreografías música típica navideña de Herminio de Jesús, y una breve historia actuada.

“Titazo navideño 2” fue escrito por Guerrero, en colaboración con Eric “Chicho” Rodríguez y Víctor González, y es dirigida por el profesor Miguel Vando.

“Freak” de la Navidad

La pasión navideña de Guerrero no es nueva. Viene desde su infancia en Bayamón, cuando su casa olía a pintura fresca en octubre y su mamá ponía discos de pasta a principios de noviembre. “Desde chiquita pensaba que todo el mundo la celebraba como yo. Mis papás eran bien ‘charritos’. En mi casa se celebraba todo: el Día del Pavo, Halloween y todas las actividades eran grandes”, añadió Guerrero, quien vivió en las urbanizaciones La Milagrosa y, más adelante, en Flamboyan Gardens, del pueblo de los Vaqueros. “La Navidad, sobre todo, se empezaba a preparar desde octubre. Mi papá pintaba la casa, mi mamá ponía los discos de La Tuna de Cayey y yo pensaba que todo el mundo era igual que nosotros”.

A estas alturas de su vida, aunque entendió que no todo el mundo tiene la misma afinidad por las Navidades, su pasión por estas festividades sigue igual de intensa que cuando era niña. “Ya separé el martes antes de Halloween para montar el árbol y tenerlo listo. Porque no hay nada mejor que llegar a mi apartamento, prender mi arbolito y prender una velita con olor a pino. Eso me hace bien feliz”, añadió la presentadora del programa ¡Viva la tarde!, que va al aire de lunes a viernes, a la 1:00 p.m., por Wapa TV. “Me gusta mucho la Navidad. Ya empecé a poner velas de olor. De hecho, fui a la tienda y arrasé con todas velas las de olor a pino, porque se venden bien rápido”.

Aunque Gurrero no descarta hacer un nuevo espectáculo navideño en otro momento, este año su plan es llevar el espectáculo actual a todos los rincones posibles donde haya teatros pequeños y que estén interesados en que se presente. Además de eso, ya pensando en el próximo año, la artista no descarta preparar el espectáculo “Demasiado Tita”, edición de Halloween.

Rumores con El Gangster

Hace unos días, el locutor y presentador Antonio Sánchez “El Ganster”, publicó un mensaje en su cuenta de Instagram, que incluía una fotografía junto a Guerrero, acompañado de un mensaje críptico que decía: “No es, ¿qué? Si no con quién #teveoalotrolao”. Esto provocó una serie de comentarios y especulaciones sobre un nuevo proyecto juntos.

“Se está cocinando algo. No puedo decir nada concreto. Si no pasa nada, dirán que estábamos vacilando. Si pasa algo, dirán que no quisimos decir nada en su momento. Sin embargo, le prometí al Gangster que no diría nada”, explicó Guerrero, que trabajó junto al veterano locutor por siete años en el programa mañanero “El Circo de La Mega”. “Le dije que con él me tiro con cualquier cosa. Trabajar con Tony es súper relax. Lo que sea, lo hacemos. Después que no sea a las 7:00 a.m. de la mañana, no hay problema. Aunque si es a esa hora y me ponen muchos ceros en ese cheque, ¡entonces hablamos!”.

En septiembre de este año, Sánchez dejó el programa El Circo de La Mega (106.9 FM), luego de 17 años en la emisora, al no renovar contrato con la empresa Spanish Broadcasting System (SBS).

Regresando a su nuevo espectáculo, Guerrero quiere que su público se sienta como en casa. No importa si van con sombrero de Santa, disfraz de árbol o con un sinnúmero de bombillas de Navidad en el cuello. Lo importante es que se vivan la experiencia. “Quiero que la gente que vaya al espectáculo, lo haga para pasarla bien, a ‘parrandear’. Quiero que vayan con sus instrumentos y que nadie vaya vestido de negro, ¡por Dios! Vayan de rojo y de verde”, añadió con su usual sentido del humor y energía. “Eso es lo que quiero, que las personas la pasen bien, que se olviden de todos sus problemas por unas horas, que se olviden de Luma y de que no hay agua. Queremos empezar la Navidad como solo nosotros sabemos hacerlo en Puerto Rico”.