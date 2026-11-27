La directora ejecutiva de la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR), Willianette Robles Cancel, detalló que un total de 62,242 personas visitaron The Miss Universe Experience durante sus 43 días de exhibición.

La muestra histórica y cultural permitió al público conocer de cerca el legado de uno de los certámenes de mayor reconocimiento internacional.

La exhibición se llevó a cabo del 12 de octubre al 23 de noviembre en Plaza Las Américas.

1 / 8 | Así es "The Miss Universe Experience": 18 coronas y piezas históricas en Puerto Rico. La exhibición “The Miss Universe Experience” abrió en Plaza Las Américas como parte de las actividades por el 75.º aniversario de Miss Universe. - Suministrada 1 / 8 Así es "The Miss Universe Experience": 18 coronas y piezas históricas en Puerto Rico La exhibición “The Miss Universe Experience” abrió en Plaza Las Américas como parte de las actividades por el 75.º aniversario de Miss Universe. Suministrada Compartir

Con acceso libre de costo, el espacio reunió 18 coronas, vestuarios, artículos de colección y piezas históricas representativas de las distintas etapas del certamen. También rindió homenaje a las cinco puertorriqueñas que, previo a esta edición, habían conquistado el título de Miss Universe, resaltando el estrecho vínculo de Puerto Rico con la historia de la organización.

Entre los momentos más destacados figuró la presentación oficial de la nueva corona conmemorativa del 75.º aniversario de Miss Universe, celebrada el pasado 12 de noviembre, que contó con la presencia de candidatas internacionales y representantes de la organización.

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Revelan la corona de Miss Universe 2026 La presentación estuvo a cargo del principal oficial ejecutivo de la Organización Miss Universe, Ronald Day, la Directora Ejecutiva de la Compañía de Turismo, Willianette Robles y la Miss Universe 2025, Fátima Bosch.

Plaza Las Américas, Miss Universe Puerto Rico y el Puerto Rican Fashion History Council colaboraron en el desarrollo de este espacio que celebró la evolución del certamen, la moda y el legado de sus protagonistas.

El respaldo del público a The Miss Universe Experience complementó el éxito de las distintas actividades culturales, turísticas y de carácter social realizadas en varios municipios de la Isla, así como el de las competencias oficiales celebradas en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.