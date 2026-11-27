Más de 62 mil personas visitaron The Miss Universe Experience en Plaza Las Américas
La exhibición se llevó a cabo del 12 de octubre al 23 de noviembre
27 de noviembre de 2026 - 1:12 PM
27 de noviembre de 2026 - 1:12 PM
La directora ejecutiva de la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR), Willianette Robles Cancel, detalló que un total de 62,242 personas visitaron The Miss Universe Experience durante sus 43 días de exhibición.
La muestra histórica y cultural permitió al público conocer de cerca el legado de uno de los certámenes de mayor reconocimiento internacional.
La exhibición se llevó a cabo del 12 de octubre al 23 de noviembre en Plaza Las Américas.
Con acceso libre de costo, el espacio reunió 18 coronas, vestuarios, artículos de colección y piezas históricas representativas de las distintas etapas del certamen. También rindió homenaje a las cinco puertorriqueñas que, previo a esta edición, habían conquistado el título de Miss Universe, resaltando el estrecho vínculo de Puerto Rico con la historia de la organización.
Entre los momentos más destacados figuró la presentación oficial de la nueva corona conmemorativa del 75.º aniversario de Miss Universe, celebrada el pasado 12 de noviembre, que contó con la presencia de candidatas internacionales y representantes de la organización.
Plaza Las Américas, Miss Universe Puerto Rico y el Puerto Rican Fashion History Council colaboraron en el desarrollo de este espacio que celebró la evolución del certamen, la moda y el legado de sus protagonistas.
El respaldo del público a The Miss Universe Experience complementó el éxito de las distintas actividades culturales, turísticas y de carácter social realizadas en varios municipios de la Isla, así como el de las competencias oficiales celebradas en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.
“Una producción de calibre mundial, una amplia participación del público y el histórico triunfo de Jennifer Barreto ante su gente distinguieron la celebración de la 75.ª edición de Miss Universe, reafirmando la capacidad de Puerto Rico para albergar grandes eventos internacionales y proyectar lo mejor del destino ante el mundo”, puntualizó Robles Cancel en declaraciones escritas.
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