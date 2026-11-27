La producción de “King of the Jungle”, protagonizada por el actor Nicolas Cage, volvió a abrir una convocatoria para reclutar extras en Puerto Rico como parte del rodaje que se llevará a cabo en la isla entre diciembre de 2026 y enero de 2027. Las personas interesadas en participar tienen hasta el domingo, 29 de noviembre, a las 10:00 p.m., para enviar su material de audición.

Según informó la producción, la participación será remunerada y no se requiere experiencia previa en actuación. La selección dependerá de las necesidades específicas de cada escena y de la evaluación realizada por el equipo de casting.

Perfiles que buscan

La convocatoria está dirigida a hombres y mujeres de raza negra de entre 18 y 65 años, así como a hombres asiáticos dentro del mismo rango de edad. También se buscan bailarines y bailarinas de todas las etnias, entre los 21 y 35 años.

De igual forma, la producción necesita hombres de todas las etnias que midan 5′10″ o más y que cuenten con características físicas distintivas, como cicatrices, tatuajes, dientes de oro u otros rasgos particulares. Estos talentos podrían ser seleccionados para diversas escenas de la película.

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Cómo participar

Quienes deseen audicionar deberán enviar una fotografía reciente del rostro, una fotografía de cuerpo entero y un breve vídeo de presentación en el que indiquen su nombre, estatura, peso y cualquier habilidad especial que posean.

Todo el material debe enviarse antes de las 10:00 p.m. del domingo, 29 de noviembre de 2026. Tanto las audiciones como las consultas relacionadas con el proceso de selección deben dirigirse al departamento de casting de extras de “King of the Jungle”, a través de OHM Creative Studio, al correo electrónico onsetpr7@gmail.com.

Detalles a tener en cuenta