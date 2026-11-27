Luego de su presentación ante un público internacional con su interpretación de “Dancing Queen”, de ABBA, durante la gala final de Miss Universo, la cantautora puertorriqueña Janina presenta “Hazme Ruido”, un sencillo que marca el comienzo de una nueva etapa en su carrera musical y sirve como carta de presentación de una propuesta mucho más atrevida, libre y auténtica.

“Lo que viví en Miss Universo fue increíble. Poder formar parte de un evento de esa magnitud, cantarle al mundo desde mi tierra y celebrar junto a mi gente de Puerto Rico es una experiencia por la que me siento profundamente agradecida. Ahora, con esa misma emoción, continúo celebrando esta nueva etapa de mi carrera con el lanzamiento de mi nuevo sencillo, Hazme Ruido”, expresó Janina.

Con una propuesta cargada de sensualidad, fuerza y carácter, el tema, coescrito por la artista y Gabriel Quilichini, y producido musicalmente por Will Dátil, presenta a una mujer dueña de sus deseos, decisiones y sexualidad. La mezcla estuvo a cargo de Michael Norberg y la masterización de Kristian Montano.

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“Hazme Ruido tenía que ser el sencillo introductorio de este disco porque es un tema atrevido que quizás nadie espera de mí. Quise escribir una canción que hablara de cómo nosotras, las mujeres, también somos dueñas de nuestros deseos y de nuestra sexualidad. Tenemos la libertad de decidir cuándo, dónde, cómo y con quién, sin tener que justificarnos ante nadie. Sé que este tema le va a encantar a mi gente de Puerto Rico”, añadió la cantautora.

El sencillo forma parte de “El Comienzo del Show Vol. 1”, su nueva producción discográfica, que estrenará en enero de 2027 y representa uno de los proyectos más personales de su trayectoria. Por primera vez, Janina asume el rol de coproductora de un álbum y participa como coautora de todas sus canciones, excepto una.

Este lanzamiento también consolida su evolución como artista independiente, con el control de sus composiciones, grabaciones maestras y visión creativa. Desde que conquistó al público como la primera ganadora de Objetivo Fama y lanzó tres producciones discográficas bajo Universal Music Latin, hasta su etapa en la actuación en Los Ángeles y su regreso musical con “Hoy Vuelvo Yo”, Janina ha demostrado una constante capacidad de reinventarse.