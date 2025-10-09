Opinión
9 de octubre de 2025
82°lluvia moderada
EntretenimientoTelevisión
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Janina regresa a “Objetivo Fama”

La competencia de canto que se transmite por Telemundo se encuentra en su etapa culminante

9 de octubre de 2025 - 5:13 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Janina Irizarry y Juan Vélez, exparticipantes de "Objetivo Fama". (Carlos Rivera Giusti/Staff)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

A menos de un mes para conocer el nombre del gran ganador o ganadora del “reality show” de canto “Objetivo Fama”, la primera en conquistar el título, Janina Irizarry, regresará a la plataforma musical como jueza invitada.

RELACIONADAS

La información fue confirmada por la producción de Soraya Sánchez a través de las redes sociales. Fanáticos y colegas, de igual modo, celebraron el retorno de la cantante a su casa.

“De regreso a casa. Janina, la primera ganadora de ‘Objetivo Fama’, será nuestra artista invitada en la Gala 11. En su regreso a la música, presentará su nuevo sencillo”, dijeron.

El pasado sábado, tras la eliminación de Andrea y Taishmara, se dio a conocer el “Top 10″ de la temporada. El grupo quedó compuesto por Sheila, Miguel, Ariana, Christian, Yancy, Kevin, Dionicio, Noelyz, Gustavo y Vicky.

Las canciones para la gala 11 ya fueron repartidas. A continuación el repertorio:

  • Vicky - “Víveme” de Laura Pausini
  • Gustavo - “Flor pálida” de Marc Anthony
  • Noelyz- “El hombre que yo amo” de Miriam Hernández
  • Dionicio- “Vivir así es morir de amor” de Camilo Sesto
  • Kevin- “Me va a extrañar” de Ricardo Montaner
  • Yancy- “Tormento” de Mon Laferte
  • Christian- “El gran varón” de Willie Colón
  • Ariana- “Simplemente amigos” de Ana Gabriel
  • Miguel- “Usted se me llevó la vida” de Alexandre Pires
  • Sheila- “Quiero amanecer con alguien” de Daniela Romo
Los 20 finalistas comenzarán el 2 de agosto su competencia musical desde el Centro de Bellas Artes de Caguas.Vicky Carbonell, de 24 años es de Puerto Rico y tiene raíces dominicanas. José Pacheco, conocido artísticamente como Valente, es otro boricua que perseguirá su sueño de convertirse en un artista.
1 / 21 | Estos son los 20 concursantes de Objetivo Fama . Los 20 finalistas comenzarán el 2 de agosto su competencia musical desde el Centro de Bellas Artes de Caguas. - Suministrada
Janina IrizarryObjetivo FamaReality ShowsTelemundotelevisión
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
El diario de hoy
jueves, 9 de octubre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
