Janina regresa a “Objetivo Fama”

A menos de un mes para conocer el nombre del gran ganador o ganadora del “reality show” de canto “Objetivo Fama”, la primera en conquistar el título, Janina Irizarry, regresará a la plataforma musical como jueza invitada.

La información fue confirmada por la producción de Soraya Sánchez a través de las redes sociales. Fanáticos y colegas, de igual modo, celebraron el retorno de la cantante a su casa.

“De regreso a casa. Janina, la primera ganadora de ‘Objetivo Fama’, será nuestra artista invitada en la Gala 11. En su regreso a la música, presentará su nuevo sencillo”, dijeron.

El pasado sábado, tras la eliminación de Andrea y Taishmara, se dio a conocer el “Top 10″ de la temporada. El grupo quedó compuesto por Sheila, Miguel, Ariana, Christian, Yancy, Kevin, Dionicio, Noelyz, Gustavo y Vicky.

Las canciones para la gala 11 ya fueron repartidas. A continuación el repertorio:

