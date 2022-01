La cantante puertorriqueña Janina Irizarry, primera ganadora del “reality” “Objetivo Fama”, aprovechó el ambiente festivo de Año Nuevo para compartir con sus seguidores en las redes sociales una fotografía donde muestra su barriga, a pocos meses de dar a luz a su primera criatura.

“‘Ready for 2022! Bring it on Baby’”, escribió la intérprete en la publicación que cuenta con cientos de “me gusta” y mensajes de amigas y colegas boricuas.

Yara Lasanta expresó que se ve “bella”. Mientras que Roselyn Sánchez, “inundó” la publicación de corazones. Joyce Giraud, por su parte, desconocía el estado de la artista y reaccionó con emoción: “What? No sabía mami. ¡Qué emoción!”, expuso la actriz, modelo y filántropa.

La intérprete de “Porque tú no estás” anuncio su embarazo el pasado mes de noviembre a través de las redes sociales. Actualmente, Irizarry vive en Los Ángeles junto a su esposo, el actor brasilero Tiago Riani, con quien contrajo nupcias en 2012.

“Hemos estado ocupados… Creciendo, aprendiendo y amando. Y así… somos 3. La familia se expande y nuestro corazón también. ‘Here we go baby’ We love You to the moon and back. Papá y mamá”, manifestó en aquel entonces junto a los “hashtags” #brasirican #brasirriqueño #pregnant #2022

La intérprete de 38 años ocupó la primera posición de la competencia de canto en el 2005. Durante su estancia en Los Ángeles ha puesto en pausa su carrera musical para darle paso a su faceta como actriz y dedicarle tiempo a su matrimonio.