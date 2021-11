La ganadora de la primera edición del reality show Objetivo Fama, Janina Irizarry, anunció que en el 2022 la familia se agranda. A través de su cuenta en Instagram, la cantante y actriz publicó un video en el que muestra su estado de embarazo.

“Hemos estado ocupados… Creciendo, aprendiendo y AMANDO!!! Y así… somos 3. La familia se expande y nuestro corazón también!!! Here we go baby 🤘🏽🤍 we love you to the moon and back…Papá y Mamá #brasirican #brasirriqueño #pregnant #2022″, dijo la artista, quien hace casi una década contrajo nupcias con el modelo y actor brasileño Tiago Riani, a quien conoció en Los Ángeles, California.

Janina, quien ocupó la primera posición de la competencia de canto en el 2005, vive fuera de Puerto Rico y lleva varios años que le puso pausa a su carrera musical para darle paso a su carrera como actriz y dedicarle tiempo a su matrimonio.

En octubre de 2014, la artista fue seleccionada para uno de los personajes principales de La Gunguna, un filme dominicano de cinco historias simultáneamente que llegó a estrenar en Puerto Rico.