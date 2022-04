La cantante puertorriqueña Janina Irizarry, primera ganadora del “reality” “Objetivo Fama”, dio a luz a su primer hijo, a quien nombró Ziggy Hendrix y quien nació el sábado, 9 de abril, en Los Ángeles, California, según publicó la propia artista en sus redes sociales.

Con una tierna foto, en la que aparece junto al bebé y a su esposo, el actor, fotógrafo y videógrafo brasileño, Tiago Riani, la cantante quiso compartir su felicidad. “Oh baby boy how you have filled our lives with LOVE!!! (¡Oh, bebé, cómo has llenado nuestras vidas de amor!) What a month it has been!!! (¡Qué mes ha sido!) Bem vindo meu amor!!! Bienvenido mi amor!!!”, escribió la artista nacida en Lajas hace 38 años.

Rápidamente, el ‘post’ con la noticia recibió un sinnúmero de mensajes de felicitaciones, incluyendo amigos y familiares de Irizarry. Esto incluyó a la cantante puertorriqueña, Olga Tañón, quien se unió a la alegría “Ayyyy Dios los bendiga!!!! Muchas felicidades”, escribió. Por otro lado, la cantantante Chiquis Rivera, hija de la fenecida Jenny Rivera, escribió “How beautiful (Qué hermoso) 😍😍😍😍😍”. De la misma forma, el coreógrafo puertorriqueño Joselo Vega añadió “¡Bienvenido sobrino! Todas las bendiciones para ustedes tres. ¡Dios lo cuide! 🙏🙏🙏 ¡FELICIDADES!”

A finales del 2021, la intérprete de “Porque tú no estás” anunció su embarazo a través de las redes sociales. Actualmente, Irizarry vive en Los Ángeles junto a su esposo con quien contrajo nupcias en 2012.

“Hemos estado ocupados… Creciendo, aprendiendo y amando. Y así… somos 3. La familia se expande y nuestro corazón también. ‘Here we go baby’ We love You to the moon and back. Papá y mamá”, manifestó en aquel entonces junto a los “hashtags” #brasirican #brasirriqueño #pregnant #2022

La intérprete ocupó la primera posición de la competencia de canto Objetivo Fama en el 2005. Durante su estancia en Los Ángeles ha puesto en pausa su carrera musical para darle paso a su faceta como actriz y dedicarle tiempo a su matrimonio.