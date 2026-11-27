Después de consolidar una trayectoria de más de quince años en España y varios países de Latinoamérica, el cantautor El Kanka llegará por primera vez a Puerto Rico para presentar “La Calma”, una propuesta íntima que podrá disfrutarse el próximo 6 de marzo de 2027 en el Teatro Tapia.

El anuncio fue realizado por la productora local Such Is Music, que también adelantó que los asistentes al Festival Color Caribe, programado del 27 al 29 de noviembre en Dorado, tendrán acceso exclusivo a una preventa de boletos. Quienes participen del evento podrán obtener el enlace de compra y el código promocional a través de las pantallas informativas y materiales distribuidos durante el festival.

Originario de Málaga, España, El Kanka se ha ganado un lugar especial dentro de la canción de autor en español gracias a una propuesta musical que escapa de las fórmulas tradicionales. A lo largo de más de 15 años de carrera, ha desarrollado un estilo propio en el que conviven la reflexión, el humor y la sensibilidad, mientras fusiona influencias de la rumba, el son, la chacarera y el pop con las raíces musicales españolas y diversos sonidos latinoamericanos.

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Su más reciente producción discográfica, “La Calma”, reúne 10 temas inéditos que mantienen esa mirada cercana y humana que caracteriza su obra. Según un comunicado de prensa, en este nuevo trabajo, el artista apuesta por canciones que encuentran inspiración en los pequeños momentos de la vida, dando protagonismo a las letras y a la conexión directa con el público.

Precisamente esa cercanía será uno de los principales atractivos de su debut en Puerto Rico. La presentación promete un encuentro íntimo en el que las canciones, las historias y la interacción con los asistentes ocuparán el centro de la experiencia, permitiendo descubrir de primera mano la esencia de uno de los cantautores más destacados de la escena musical contemporánea en español.