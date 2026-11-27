Miss Venezuela, Clara Vegas Goetz, celebró el triunfo de la puertorriqueña Jennifer Barreto como Miss Universe y destacó la hermandad de ambas, al reflexionar lo que le dejó el certamen de belleza celebrado el martes en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

“Ayer ganamos mucho más que la octava. Alegría, unión, esperanza, y el recordatorio que cuando creemos en nuestros sueños, el universo nos guía el camino y abre paso a lo que verdaderamente es para nosotros”, expresó a través de un mensaje publicado en sus redes sociales.

La candidata que logró ser la segunda finalista también agradeció el respaldo de su familia y de sus compatriotas, y manifestó su deseo de haberles llevado alegría durante su participación.

“Lo di todo para ustedes, para nosotros, y aunque no ganamos la corona, espero haberles traído alegría durante mi participación en esta edición diamante”, escribió.

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Uno de los momentos más emotivos de su publicación estuvo dedicado a Barreto, a quien felicitó por convertirse en la nueva reina universal y describió como una hermana y amiga.

“Felicidades hermana. No sabes lo feliz y orgullosa que me siento de tenerte como nuestra nueva reina universal. You have a friend and a sister in me ALWAYS”, manifestó.

1 / 9 | Conoce las cinco finalistas de Miss Universe . Las cinco finalistas fueron Filipinas, Nueva Zelanda, Venezuela, República Dominicana y Puerto Rico. - Ramón “Tonito” Zayas 1 / 9 Conoce las cinco finalistas de Miss Universe Las cinco finalistas fueron Filipinas, Nueva Zelanda, Venezuela, República Dominicana y Puerto Rico. Ramón “Tonito” Zayas Compartir

Vegas también le deseó éxito en esta nueva etapa y agradeció la relación que construyeron durante la competencia.

Además de sus palabras sobre la nueva Miss Universe, la venezolana aprovechó la publicación para reconocer el trabajo del diseñador venezolano Ángel Sánchez, responsable del vestido que lució durante la noche final del certamen.

“Y por supuesto GRACIAS Ángel Sánchez por este vestido único. Jejeje no dejan de hablar de tu obra de arte. Iconic. Love you and grateful to have worn this incredible piece during the final night of Miss Universe. Something different for this diamond edition”, escribió.

Barreto igualmente ha reaccionado en sus publicaciones. En una de ellas le contestó: “Es icónica como su traje. Te amo mi reina”.