El fin de “Pepison”: Madison Anderson y Pepe Gámez terminan su relación
Las dos estrellas se conocieron en 2023, durante su participación en la tercera temporada de “La Casa de los Famosos”
28 de noviembre de 2026 - 11:12 PM
28 de noviembre de 2026 - 11:12 PM
La modelo y Miss Universe Puerto Rico 2019, Madison Anderson Berríos, y el actor José “Pepe” Gámez finalizaron su relación, según confirmaron ambos mediante una publicación conjunta en redes sociales.
“Durante más de tres años hemos compartido una relación maravillosa, llena de amor, aprendizaje y crecimiento. El cariño y el respeto que sentimos el uno por el otro siguen presentes. Hoy queremos compartir con ustedes, desde el corazón y a nuestro propio ritmo, que hemos decidido seguir caminos distintos para enfocarnos en nuestras prioridades personales y profesionales, acompañándonos desde la amistad, sin definir lo que el futuro puede traer”, indicaron los artistas en la publicación en Instagram.
Anderson Berríos y Gámez se conocieron en 2023, durante la participación de ambos en la tercera edición de “La Casa de los Famosos” de Telemundo. Anderson Berríos ganó la competencia, mientras que Gámez finalizó tercero.
Aunque en ese entonces solo se hablaba de una “química electrizante” y una amistad profunda, llegaron a celebrar dos años de relación en abril, con planes para casarse más adelante.
Sin embargo, los rumores de una separación comenzaron a correr meses atrás. Fanáticos y seguidores notaron que ya no compartían imágenes juntos, ni parecían asistir a eventos como pareja.
“Nuestra historia siempre ha sido compartida con honestidad y espontaneidad, nunca por compromiso ni conveniencia. Con ese mismo respeto, cariño y discreción queremos vivir esta nueva etapa, sin prisas y dejando que el tiempo siga su curso.A gradecemos de corazón el cariño que siempre nos han brindado y la comprensión con la que esperamos puedan acompañarnos en este momento de nuestras vidas”, añadieron en el mensaje.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: