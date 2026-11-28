1 / 14 Madison Anderson y Pepe Gámez: un amor que empezó en "La casa de los famosos" y que llegó a su fin

Madison Anderson Berríos y Pepe Gámez anunciaron oficialmente el fin de su relación, una noticia que compartieron mediante una publicación conjunta en redes sociales, donde aseguraron que, pese a la separación, continúan sintiendo un profundo cariño y respeto el uno por el otro.

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